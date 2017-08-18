Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki Türk vatandaşlarına çağrı: Onlara ders verin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında soruları yanıtladı. Erdoğan, "Almanya iç çekişmelerini bu sürece taşıdı" dedi. Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle: "Almanya, AB müktesebatına uymayan ülke konumunda. Sorumlu aranıyorsa Almanya'dır. Orada Müslüman düşmanlığı yapmayan partilere verin. Bu artık Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımın onur mücadelesidir.

Onların aklına da ihtiyacımız yok. Buradaki siyasi partiler bu mücadeleyi demokratik bir tavır içerisinde yürütmeleri lazım. Bunu Hamburg Zirvesi'nde de gördük. Oradan döndük geldik ama değişen bir şey yok. Orada asıl bu işi değiştirecek olan 1 milyona yakın oy kullanacak olan Türk seçmen var. Türk seçmenlerimize özellikle Türkiye'ye bu denli saygısızlık yapan bu siyasi partilere karşı sandıkta oylarını kullanırken gerekli dersi vermeleri gerekir diye düşünüyorum."

BAŞBAKAN'DAN ALMANYA'YA TEPKİ

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım da Adil Öksüz ve Gümrük Birliği çıkışı nedeniyle ilişkilerin gerildiği Almanya'ya tepki gösterdi. Adil Öksüz ile ilgili soruya "Almanya'dan darbeye karışmış bulunan FETÖ terör mensuplarının barındırılmamasını ve yargılanmak üzere iadesini istiyoruz. Almanya nasıl hukuk devleti ise Türkiye de bir hukuk devleti" yanıtını verdi. Başbakan Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel'in Gümrük Birliği çıkışı ile ilgili olarak da "Almanya birlik adına racın kesiyor bu doğru değildir. Gümrük Birliği tek taraflı bir anlaşma değildir" dedi.

Başbakan, "İran Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye geldi. Bu ziyaretin anlamı nedir?" sorusunu da "

Astana sürecinin kalıcı çözüm getirmesini diliyoruz. Amaç Suriye'ye kalıcı barışı ve istikrarı getirmektir. Oradaki teröre müdahale her zaman olabilir" diye yanıtladı