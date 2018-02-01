Başarıyla gerçekleşti...

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığının hava savunma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Savunma Sanayii Müsteşarlığınca yürütülen HİSAR projeleri başarıyla sürdürülüyor.

Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenecek yerli Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A'nın test füzesi atışı, Milli Savunma Bakanı Canikli'nin katılımıyla ROKETSAN ve ASELSAN tarafından Aksaray'da başarıyla gerçekleştirildi.

BAŞARIYLA TEST EDİLDİ

Tamamlanan testlerde HİSAR-A Projesi'nin kontrol test füzesi, ateşlendikten sonra başarılı şekilde füze fırlatma sisteminden ayrıldı. İtki vektör kontrolünde programlanan manevralarıyla uçuşuna devam eden test füzesi, ikinci darbe motorunu da havada ateşledikten sonra uçuşunu tamamladı.

Füzenin uçuşu sırasında zorlu manevralar başarıyla test edildi.

HİSAR projeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyacının karşılanması ve dünyadaki örnekleriyle yarışır nitelikte hava savunma füze sistemlerinin Türkiye'ye kazandırılması amacıyla yürütülüyor.

Bu kapsamda füzeler ROKETSAN, radar, elektro-optik, komuta kontrol, atış kontrol da ASELSAN tarafından geliştirildi.

HİSAR sistemleri, uçaklar, helikopterler, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya füzelere karşı etkili olacak.