Başarıya giden yolda kaygılarınızı nasıl yönetmelisiniz?

Psikologlar genel olarak kaygı ve korkuyu birbirinden ayırırlar. Korku şiddetli ve aniden ortaya çıkan bir duygudur, kaygı ise daha durağan ancak uzun süreli bir duygudurumdur. İlk bakışta her ikisi de olumsuz algılansa da aslında her ikisi de bir insanın hayatını sürdürebilmesi için oldukça gereklidir, çünkü bunlar tehdit içeren olaylardan kaçınmamızı sağlarlar. Ancak her şeyin çoğu zarar olduğu gibi bunların da fazlası insan psikolojisini ve biyolojisini olumsuz etkileyebilir. Sonucunda oluşabilecek hastalıklar arasında sosyal fobi, özgül fobi, panik atak gibi kaygı bozuklukları sayılabilir.

İşte bu durumların başınıza gelmemesi için kolaylıkla kendi hayatınıza uyarlayabileceğiniz birkaç yöntem: