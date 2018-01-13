Başarılı üniversitelilere aylık 500 lira burs

Uludağ Üniversitesi’nin başarılı öğrencileri Bursa’ya çekebilmek için başlattığı burs kampanyası gün geçtikçe daha fazla ilgi görüyor. Tüm fakülte ve meslek yüksekokullarının yaklaşık yüzde 70’ini bulan burs desteğine son olarak fen-edebiyat fakültesi fizik bölümü de katıldı. Uludağ Üniversitesi ile Sıla Kalite Kontrol, Muayene, Gözetim ve Denetim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan protokol sayesinde ÖSYM’nin 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi için yaptığı sınav sonucunda UÜ fizik bölümünü ilk beşte kazanan ve kayıt yaptıran en yüksek puanlı beş öğrenciye yıllık dokuz ay ve öğrenim süresi bitene kadar aylık 500 lira burs verecek.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, ülkedeki gayri safi milli hasıla oranı arttıkça üniversite okuma oranının da yükseklere çıktığını söyledi. Maddi durumu iyileşen vatandaşların birden fazla üniversite okuma ya da yüksek lisans ve doktora yapmaya yöneldiklerinin altını çizdi. İnsanların her geçen gün kendisini geliştirmeye ihtiyaç duyması gerektiğini belirten Rektör Ulcay, “İnsanımız öncelikle kendisini geliştirmek için eğitimine devam etmeli. Bir de herhangi bir mesleğe sahip olmak için eğitim almak zorunluluğu var. İkisini birbirinden ayırmak gerekiyor. İnsanının herhangi bir mesleği yaparken, kendisini daha fazla geliştirmek için eğitimine devam etmesi çok daha önemli. Sadece geçimini düşünen bir insanın eğitime devam etmesi zor olabiliyor” diye konuştu.

“HEDEF TÜM BÖLÜMLERE BURS VEREBİLMEK”

Burs kampanyasına gelen desteğin her geçen gün arttığını söyleyen Ulcay, “Yaklaşık 3 yıl önce üniversitemize daha başarılı öğrencilerin gelmesi için böyle bir kampanya başlattık. Yüksek puanlı öğrencinin üniversiteyi tercih ederken elbette seçeneği fazla oluyor. Ancak burada öğrenci, gideceği üniversitenin kendisine sunacağı imkânları da araştırıyor. Bizler de diğer üniversitelerden bir farkımız olsun ve başarılı öğrenci bizi tercih etsin diye böyle bir farklılık oluşturalım dedik. Geride bıraktığımız süre içerisinde sağ olsun Bursalı kurum ve kuruluşlarımız bizlere gereken desteği verdi. Şu an burs verdiğimiz fakülte ve yüksekokul oranı yaklaşık yüzde 70’lere dayandı. Umarım tüm bölümlerimiz için burs verme imkânı yakalarız ve çok daha yüksek puanlı ve başarılı öğrencileri üniversitemize çekebiliriz” dedi.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Turan Yılmaz da Fizik Bölümü için ilk olan burs kampanyasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Dekan Yılmaz, burs veren kurumlara ve yetkililerine teşekkür etti.

Sıla Kalite Genel Müdür Yardımcısı Özgür Battal ise Uludağ Üniversitesi’nin düzenlediği burs kampanyasının bir anlamda geleceğe yatırım fırsatı da içerdiğini aktardı. Başarılı öğrencilerin Bursa’da eğitim alması ve mezun olduktan sonra belki de kendi firmalarında çalışabilecek olmasının kendileri için de önemli bir fırsat olabileceğine dikkati çeken Battal, üniversite ile gerek bilimsel gerekse de proje bazında işbirliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını vurguladı.