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    Başarılı öğrencinin karne hediyesi yamaç paraşütü

    DHA
    09.01.2018 - 12:10 | Son Güncelleme:

    Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yamaç paraşütü firmalarından biri arasında imzalanan protokolle 29 başarılı öğrenci, Babadağ’dan yamaç paraşütüyle uçma heyecanını yaşayacak.

    İmzalanan protokolle karnelerin alınmasının ardından, Muğla’nın Fethiye ilçesinden 5, diğer ilçelerinden ise 2’şer başarılı öğrenci, 19-25 Şubat tarihleri arasında Babadağ’dan yamaç paraşütüyle uçma şansı elde edecek. 12’inci sınıflar arasından seçilecek öğrenciler, uzman yamaç paraşütü pilotlarıyla 1.700 ile 1.900 metreden atlayış gerçekleştirecek.

    Protokole imza atan yamaç paraşütü firmasının sahibi Serkan Akan, "Bu faaliyeti gençler için tasarladık. Biz hem başarılı öğrencilerin hem de durumu olmayan gençlerin bu imkândan faydalanmasını istiyoruz. Bu sporu ve bu mesleği yeni nesillerin sevmesi için uğraşıyoruz. Meslek arayışında olan gençler bu sayede yamaç paraşütü pilotluğuna yönelebilir. Ayrıca bu sporu da devam ettirebilirler" dedi.

    Etiketler: Karne , Karne Hediyesi , Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
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