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Başarılı markalardan ilham veren sosyal medya stratejileri

Hürriyet Haber
08.09.2017 - 11:20 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 11:25

Sosyal medyada binlerce marka arasından sıyrılmak hiç de kolay değil! Markanızın bilinirliğini artırmak için bu önerilere göz atabilirsiniz.

İnanılmaz bir hızla büyüyen ve gelişen sosyal medya dünyasına zamanla büyük markalar da dahil olarak yeni bir trend yarattılar. Hem doğal hem hayatın içinden paylaşımlar yaparak özellikle reklam çalışmalarına ağırlık veren markalar, ajanslarının planlaması ve yönlendirmesi ile uzun veya kısa vadeli sosyal medya stratejileri geliştiriyor. O stratejilerden bazılarını sizin için derledik;

Samimi Dil

Sosyal medya insanların duygusal paylaşımlar yaptıkları bir alan. Bu nedenle markalar da bu duygusal bağı kurabilmek için her zaman samimi ve kullanıcı odaklı bir dil kullanımı tercih ediyor.

Standart Post Paylaşımı

Sevdiğiniz bir arkadaşınız günde on kez benzer fotoğraflarını paylaşsa sıkılırsınız değil mi? Büyük markalar da aynı noktaya özen gösteriyor ve günde bir veya iki paylaşım yaparak takipçilerini sıkmaktan kaçınıyor.

Gündelik Yaşamdan Kesitler

Başarılı bir sosyal medya planlaması olan markalar, takipçilerinin profillemesini yaparak, o kişilerin gündelik yaşamlarına dokunacak paylaşımlarda bulunuyor. Örneğin; çalışan ağırlıklı bir hedef kitlesi varsa, Pazartesi sendromuna dair esprili paylaşımlar yapabiliyor.

Dönemsel Paylaşımlar

Okula dönüş dönemi, yaz tatili dönemi vs. gibi yılın birçok ayını konseptlere bölerek paylaşımlarda bulunmak, takipçilerin dikkatini çekecek bir stratejinin temelini oluşturuyor.

Karakter Yaratmak

Sosyal medyaya özel bir karakter yaratarak, takipçilerine bu karakter üzerinden ulaşan büyük markalar da mevcut. Bu sayede kurumsal kimliğinin dışına çıkmadan sosyal medya stratejisinde daha geniş planlamalar yapabiliyor.

Lifestyle Ağırlıklı Paylaşım

Markalar genellikle paylaşım yaparken, gündelik yaşamın içinden lifestyle ağırlıklı görseller tercih ederek etkileşimi artırıyor.

Anında Cevap

Markalar, tüketicileri ile iletişimde bulunurken, sosyal medyanın anlık değişkenliğine uyum sağlamaları gerektiğini biliyor. Her etkileşime anında yanıt veriyor.

Reklam Alanı

Sadece standart ileti girmek artık yeterli değil. Markalar sponsorlu içerikler hazırlayarak takipçi sayısını artırmayı hedefliyor.

Organik Büyüme

Markalar için organik büyüme de çok önemli. Özgün ve faydalı içeriklerle takipçi sayısının organik büyümesini sağlamak her markanın sosyal medya stratejisi için önemli bir kriter.

Anlık Yarışmalar

Bazı markalar yeni ürünlerine özel yarışmalar düzenleyerek hem ürün tanıtımını yapıyor hem de düşük bütçe ile bilinirliğini artırıyor.

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