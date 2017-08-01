Başarılı kadın girişimcilere ilham veren 10 ipucu

Kadınlar da erkekler kadar iş hayatlarındaki başarıları ile adlarından söz ettiriyorlar. Son yıllarda kadın girişimcilerin sayısındaki artış da bunu doğruluyor. Başarılı kadınların hayatlarına bakıldığında ise ortak pek çok özellikten ilham aldıkları anlaşılıyor. İşte başarılı kadın girişimcilere ilham veren ipuçları...

Kendi kurallarını kendileri koyarlar

Başarılı kadınlar kendi kurallarını kendileri koyan bir karakter yapısına sahipler. Bu özellikten ilham alan başarılı kadınları sık sık üst düzey yönetici pozisyonlarında görmek mümkün.

Risk almayı seviyorlar

Risk almayı ilham verici bulan kadın girişimciler, bu yönleriyle başarı merdivenlerini daha cesur ve korkusuz bir şekilde çıkıyorlar. Risk almanın onları konfor alanı dışına çıkaracağı konusunda hemfikirler.

Uyumlu bir profil çiziyorlar

Başarılı kadınlar ilişkilerinde de bu başarıyı sürdürebiliyorlar. İşlerindeki başarıyı ve verimi uyumlu oldukları partnerlerinden aldıklarını itiraf eden pek çok girişimci kadın bulunuyor.

Tutku onlar için özel bir yere sahip

Tutkulu ve işlerine aşık olan bu kadınlar, başarma tutkusundan beslendiklerini ve bunun onları daha hırslı ve daha azimli yaptıkları konusunda hemfikirler.

Kendilerine inanıyorlar

Özgüvenleri yüksek ve başarılı olma konusunda inançları tam olan kadın girişimciler, farklı projeler ortaya koyarak bu yönlerini gözler önüne seriyorlar.

Her daim pozitifler

Yüksek motivasyonları ve pozitif düşünce biçimleri ile kadın girişimciler iş hayatlarında olumlu düşünmenin gücüne inanıyorlar.

Başarısızlıktan ders çıkarıyorlar

Başarılı kadınlar başarısızlıktan da öğrenecekleri çok şey olduğuna inanıyorlar. Başarısız girişimlerin başarı yolunda atılan daha sağlam adımlar olacağı görüşü onlara girişimlerinde ilham kaynağı oluyor.

İyi insan ilişkileri yürütüler

Adından söz ettiren kadın girişimcilere bakıldığında hepsinin iyi insan ilişkileri ve sağlam bir network ağına sahip oldukları görülebilir. Başarılı kadınlar insanlarla iletişim gücünü önemserler ve çevresindekilerle iyi bir iletişime odaklanırlar.

Kendi özel alanları vardır

Başarının sadece çalışmaktan ibaret olmadığının farkında olan kadın girişimciler, kendilerine zaman ayırmanın onları işte daha başarılı yaptığına inanıyorlar.

Dış görünüşlerine özen gösterirler

Başarılı kadınlar dış görünüşlerine özen göstermenin enerjilerini artırdığına inanıyorlar. Düzenli spor yapmak ve sağlıklı yaşam ilkelerini benimsemek onlar için şart.