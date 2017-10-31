Başarılı iş kadınlarından 10 tavsiye

İş hayatında sıkıntı yaşayan veya yükselmek isteyen herkesin, işin ustalarından tavsiyelere ihtiyacı vardır. Profesyonel hayatınızda bir adım ileriye gitmenize yardımcı olacak fikirler için​, dünyanın en başarılı kadınlarına kulak verin. İşte başarılı kadınlardan 10 tavsiye

Çalışkan olun

​Türkiye'de halkla ilişkiler sektörünün temelini atan Betül Mardin, çalışkan olmayı öğütlüyor. "Çalışma isteği ve motivasyon şarttır" diyen Mardin olumlu düşünmek gerektiğini ve bu sayede özgüven artırmayı tavsiye ediyor.

İşinizi severek yapın

OMV Türkiye Ceo’su Gülsüm Azeri, severek yapılan işin insana mutluluk vereceğini söylüyor. Size mutluluk veren işin büyük başarılara ulaştıracağını öğütleyen Azeri "Başarı coşkuyu, coşku da başarıyı artırır." diyor.

Yanlışlarınızdan ders alın

​Dünyanın en başarılı kadınlarından biri olan Kathy Ireland, "Eğer hiçbir zaman hata yapmadıysanız, bu yeterince sıkı çalışmıyorsunuz anlamına gelir" diyor. Unutmayın, başarısızlıktan korkmamak sizi daha büyük atılımlara yönlendirecektir.

Tutkulu olun

General Motors CEO'su Mary Barra, tutkuyla bağlı olduğunuz işleri yaptığınız sürece başarılı olacağınızı söylüyor. Hayat istemediğiniz işleri yapmak için çok kısa.

Risk alın

Oprah Winfrey, zor şartlarda büyümesine rağmen günümüzün en usta medyacılarından biri. Kadın girişimcilere risk almalarını öğütleyen Oprah Winfrey “Hayattaki en büyük risk, risk almaya cesaret edememektir." diyor.

Öğrenmekten vazgeçmeyin

PepsiCo Yönetim Kurulu Başkanı Indra Nooyi, hiçbir zaman öğrenmekten vazgeçilmemesi gerektiğini vurguluyor. Hayatınızın hangi aşamasında olursanız olun başarıya ulaşmanız için öğrenmeniz ve bundan zevk almanız şart.

Pes etmeyin

​Başarılı iş kadınlarından Güler Sabancı, karşılaşılan zor durumlarda pes etmeyenlerin başarıya ulaşabileceğini söylüyor. Zor durumlarda pes etmeyenlerin, gülümseyip yoluna bakanların başarıya ulaşan kişiler olduğunu vurguluyor.

Amacınızın gerçekleştiğini hayal edin

SPANX'ın kurucusu Sara Blakely hayal ettiklerinizin gerçekleşeceğini vurguluyor. Kendi amaçlarına da böyle ulaştığını vurguluyor. İstediğiniz işi hayal edin ve ona ulaşmak için harekete geçin!

Sevmediğiniz işi yapmayın

Reynolds American CEO'su Susan Cameron, çalıştığınız ortamı, iş arkadaşlarınızı veya yaptığınız işi sunarken haz almıyorsanız o işi yapmamanız gerektiğini vurguluyor. Yalnızca o işe tutkuyla bağlıysanız başarıya ulaşabilirsiniz.

Ödüle odaklanın

CVS Caremark Corporation Başkan Yardımcısı Helena Foulkes, başarıya giden yolu bir koşuya benzetiyor ve bitiş çizgisine giderken zorluklarla karşılaşabileceğinizi söylüyor. Bu noktada ödüle odaklanarak motive olmalısınız diyerek kendi başarı sırrını açıklıyor.