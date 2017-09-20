Başarılı insanların hafta sonu yaptığı 6 şey

1- Tüm fişleri çekmek

Başarılı insanlar, kendileri için sadece kurallar koymakla kalmazlar; ayrıca telefonlarını ve dizüstü bilgisayarlarını en azından hafta sonu için hayatlarından uzak tutarlar. Boş zamanlarınızda ekranlara bakmayın. Tüm fişleri çekin ve mümkün olduğunca az teknoloji kullanmaya çalışın. Böylesi hem daha iyi uyumanızı sağlar hem de zihninizi açık tutmanıza yardımcı olur.

2- Hiçbir şey yapmamak

Başarılı insanlar, hafta sonu planlarını önceden yaparlar ve bazen bu planlar hiçbir şey içermez. Hafta içi, iş başvuruları ve toplantılar ile ilgilidir; bu nedenle başarılı insanlar dinlenme vakitlerinde zaman zaman hiçbir şey yapmamaktan ve zihinlerini dinlendirmekten keyif alırlar.

3- Aile ve arkadaşlarla vakit geçirmek

Hafta içi, hayatınızdaki önemli kişilere odaklanmanız oldukça zor olabilir. Oysa hafta sonu, bu kritik zamanlamayı planlamanıza izin verir. Bu yüzden başarılı insanlar, hafta sonlarını sevdikleri insanlara vakit ayırarak geçirirler. Bu hem onlara iyi gelir hem de sevdiklerini mutlu hissettirir.

4- Egzersiz yapmak

Başarılı insanlar, egzersizin fiziksel ve zihinsel sağlıklarındaki önemini anlarlar. Bu yüzden de hafta sonu bu konuda tembellik etmezler ve egzersize zaman ayırırlar.

5- Açık havada doğanın tadını çıkarmak

Hafta sonu, dışarıya çıkmak ve temiz hava solumak için oldukça ideal bir zaman dilimi. Özellikle tüm hafta kapalı alanlara sıkışıp kaldıktan sonra, böyle bir fırsat gerçekten kaçırılamayacak kadar kıymetli. Üstelik aylardan Ocak ya da Temmuz olması hiç önemli değil; hava nasıl olursa olsun hafta sonu açık havanın tadını çıkarın!

6- İş hakkında düşünmemek

İş hakkında düşünmemek hiç kolay değil biliyoruz ancak başarılı insanlar hafta sonları, önlerindeki sunum ya da geçen hafta kaçırdıkları şeyler hakkında düşünmezler. Bunun yerine anı yaşarlar ve o an yapmakta oldukları şeylerden zevk almaya odaklanırlar.