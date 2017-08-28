Dünyaca ünlü girişimciler ve CEO'ların henüz yolun başında olan genç girişimcilere verdikleri pek çok tavsiye bulunuyor. Başarının anahtarı niteliğindeki bu tavsiyeler iş dünyasında henüz emekleme aşamasında olan girişimcilere gelecek adına ışık tutuyor.

İşte başarılı CEO'lardan girişimcilere 8 tavsiye;

Beklentilerinizi yüksek tutun

Walmart CEO'su Sam Walton gençlere verdiği tavsiyeler arasında her zaman beklentilerini üst seviyede tutmaları gerektiğini belirtiyor. Beklentilerini sınırlamayan ve her zaman daha iyisini hedefleyenlerin iş hayatında başarı basamaklarını daha hızlı çıktığını belirtiyor.

Sabahları hevesli ve istekli uyanın

Google CEO'su Larry Page ise girişimcilere sabahları onları yataktan kaldıracak kadar heves aldıkları ve istekli oldukları fikirler üzerinde çalışmalarını öğütlüyor. Dünyayı değiştirmeye azmeden girişimcilerin bu motivasyona sahip olacaklarını söylüyor.

Başarısızlık harika bir deneyim aracıdır

General Electric CEO'su olan Jeffrey Immelt başarısızlığın girişimcilere harika bir ders ve tecrübe olacağına ve onlara iş dünyasında daha fazla özgüven vereceğini düşünüyor. Başarısızlıktan asla korkulmaması gerektiğini söyleyen Immelt, gençlere başarısızlığı en az bir kez tatmaları gerektiğini söylüyor.

Stres altında başarıyı yakalayın

Goldman Sachs CEO'su başarılı isim Lloyd Blankfein, gençlere stres altında iş başarmanın diğer insanların gözünde oldukça etkileyici olduğunu söylüyor ve stres yönetiminin iş hayatındaki önemine değiniyor. Stres altında bile doğru ilerlemenin başarıyı getireceğini belirtiyor.

Başlamak değil, fark edilebilmek önemlidir

America Online CEO'su olan Steve Case, bir işe başlarken her şartın mükemmel olmayacağını ve bunu beklemek yerine bir an önce adım atıp, fark edilebilir olmanın yollarını aramanın daha değerli olduğunu söylüyor. İşe nasıl başlandığı değil, fark yaratmanın öneminin başarıda büyük olduğunu belirtiyor.

Bir işin ruhunu yenilik ve yaratıcılık oluşturur

Walt Disney CEO'su olan ünlü isim Robert Iger, iş hayatında yaratıcılık ve yenilik kavramlarını bir girişimin ruhunu oluşturduğunu ve bu iki kavramın mutlaka bir girişimde olması gerektiğinin altını çiziyor.

Tutkunuzu takip edin

Epic Record CEO'su olan L.A Reid işe tutku ile bağlı olmanın bir girişimin olmazsa olmaz kuralı olduğunu ve mutlak başarı için tutkunun şart olduğunu vurguluyor.

Her zaman kendinizle yarışın

Mashable CEO'su olan başarılı isim Pete Cashmore, başarının başkaları ile değil insanın kendi ile yarışmasına bağlı olduğunu söylüyor. Kendi başarısını hep üst seviyeye taşımaya çalışan girişimcilerin başarılı olabileceğini vurguluyor.



