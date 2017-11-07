Başarılarımız görülmüyor

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) oyuncularının hepsi farklı görme engelliler okullarından mezun. Daha o yıllarda futbola olan yetenekleri keşfedilmiş. Önceki sezonlarda farklı takımlarda top koşturduktan sonra Çankaya Belediyesi GESK’te buluşmuş olan sporcular, pazar günü Turkcell Sesi Görenler Süper 1. Ligi’nde 5. kez üst üste şampiyon oldu.



Çankaya Belediyesi GESK, aynı zaman Milli Takım’ın neredeyse tümünü oluşturuyor. 10 milli sporcunun 7’si bu ekipten. 2013’te Avrupa üçüncüsü olan Milli Takım, 2015’te on ülkenin katılımıyla gerçekleşen 10. Avrupa Şampiyonası’nda kupayı Türkiye’ye getirdi.



Ampute Futbol Milli Takımı’nın başarısıyla engelli sporcuların görünürlüğünün artmasından memnuniyetlerini dile getiren ekip, yine de kendi başarılarının görünmez olduğu görüşünde. “Ampute futbolcularımız Avrupa şampiyonu olarak müthiş bir başarıya imza attı, hepimizi gururlandırdı fakat biz bu unvanı daha önceden kazanmıştık” diyen sporcular, küçük bir destekle daha büyük başarıların kapıda olduğuna inanıyor.



Takımın en eski oyuncusu Kahraman Gurbetoğlu, Volkan Demir ve Avrupa Şampiyonası’nda gol kralı olan Emrah Öcal’ın görme engeli bulunmayan çocukları var.





Cansu Şimşek sporcularla Ankara’da görüştü



ÇOCUKLARIMIZ DAHA ERKEN OLGUNLAŞIYOR

Bu durumu, “Bebeklik döneminde çocuklarımızla ilgilenmek bizim açımızdan iki kat zor. Fakat bizim çocuklarımız diğer çocuklardan daha çabuk olgunlaşıyor. Gözle kontak kuramadıkları için, farklı sesler çıkarak neler olduğunu anlatırken, bizim ellerimizi istedikleri şeye uzatarak iletişime geçmeye başlıyorlar. Bizim çocuklarımız mama sandalyesinden bir şey attıklarında ancak kendilerinin alabileceğini ya da parka gittiğimizde uzaklaşmamaları gerektiğini diğerlerinden önce öğreniyor” diyerek anlatıyorlar.



Doğuştan görme engelli İbrahim Üzüm, dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Milli Takım’ın ve takımının önemli oyuncularından olan Üzüm, “Forvet oynamak elbette daha zevkli, gol atmanın tadı başka” diyor.



Gözlerini küçük yaşta kaybeden orta saha oyuncusu Celal Çoban ise kendi hikâyesini gülümseyerek şu sözlerle anlatıyor. “Amasya’da 40 günlükken evimize yıldırım düşmüş ve yıldırım sonrası nefes almadığımı fark eden annem ve babam beni yıkatmak ve cenazem için camiye götürdüklerinde imam yaşadığımı fark etmiş.”



“Ben diğerlerine göre daha şanslıyım, çünkü denizi, gökyüzünü daha önceden gördüm” diyen Ercan Bayraktar, 14 yaşında ateşli bir hastalık sonucu gözlerini kaybetmiş. Bayraktar, “Hepimizin aslen başka meslekleri var fakat bu işe öylesine gönül verdik ki her zaman futbol birinci sırada” diyerek takım olarak ne denli azimli olduklarını da anlattı.



HERKESİN GÖZÜ BANTLI

Sporcuların görme engeli derecesi farklı olduğu için, karşılaşma sırasında kaleciler dışında herkes göz bandı takıyor. Ayrıca görme engellilerin maç sırasında kullandığı topların içinde de ses çıkaran aparatlar bulunuyor.



HEDEF YİNE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Lig şampiyonluğunun tadını çıkaran ekipte şimdi gündem yeniden Milli Takım. Sporcular, 2018 yazında İspanya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na ‘son Avrupa şampiyonu’ unvanıyla katılacak.