BaÅŸakÅŸehir'de feci kaza! Dakikalarca kalp masajÄ± yapÄ±ldÄ± ama...

Kaza KayabaÅŸÄ± Mahallesi, Ä°stiklal Caddesi Ã¼zerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re , Cemal Ã‡elik(47) hakimiyetindeki otomobil karÅŸÄ± yÃ¶nden gelen minibÃ¼s ile kafa kafaya Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡arpÄ±ÅŸma sonrasÄ± Ã‡elik'le Â birlikte otomobilde bulunan Â 3 kiÅŸi ve minibÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ araÃ§ iÃ§inde sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. KazayÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlar durumu saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil ile minibÃ¼s iÃ§inde sÄ±kÄ±ÅŸan kiÅŸileri Ã§Ä±kararak saÄŸlÄ±k ekiplerine teslim etti.Â

DAKÄ°KALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Durumu aÄŸÄ±r olan otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Cemal Ã‡elik'e saÄŸlÄ±k ekipleri dakikalarca kalp masajÄ± yaptÄ±. Ã‡elik, saÄŸlÄ±k ekiplerinin tÃ¼m mÃ¼dahalelerine raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. DiÄŸer yaralÄ±lar ise evre hastanelere kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Â Kaza nediyle Ä°stiklal Caddesi her iki yÃ¶nde de trafiÄŸe kapandÄ±.Â

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