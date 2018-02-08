Başakşehir yeni hizmet binasına kavuşuyor

PROTOKOL İMZALANDI

Başakşehir İlçesi ve Kuzey Yakası bölgesi için görüşlerini bildiren Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum; “Planlı şehircilik anlayışının ilk örneklerinden olan Başakşehir’de 1995 yılından günümüze kadar çok ciddi yatırımlar yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Başakşehir ilçemizde Emlak Konut olarak tamamlanan ve devam eden olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 29 bin bağımsız bölüm, 328 derslikli 10 okul, 5 kreş, 3 sağlık tesisi ve 4 adet cami inşasına imza attık. Özellikle İstanbul’un yeni yakası olarak nitelendirdiğimiz Kuzey Yakası bölgesi bulunduğu konum itibariyle, 3. Havalimanı, Halkalı – Havalimanı metro hattı Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İkitelli Şehir Hastanesi’nin yanı sıra yakın zamanda güzergahı açıklanan Kanal İstanbul gibi mega projelerin merkezinde yer alıyor. Daha önce Kuzey Yakası projemizle beraber bu bölgede 360 bin metrekarelik bir şehir parkı, 37 bin metrekarelik kent meydanı, otel, ofis gibi hem iş hem sosyal yaşama yönelik faaliyetler hayata geçireceğimizi açıklamıştık. Yakın zamanda kent meydanımızı ve meydanda bulunan 5 bin kişilik camimizi hizmet verecek hale getireceğiz. Şimdide Kuzey Yakası bölgesinde yer alan Kent meydanında yeni belediye hizmet binasının inşaatı için Başakşehir Belediyesi ile protokol imzaladık. Kuzey Yakası bölgesi Yeni belediye hizmet binası ile inşası devam eden projeler tamamlandığında entegre ulaşım ağları, kent meydanı, ticari üniteleri, şehir parkı ve daha birçok sosyal donatısıyla, toplumun her kesimine hitap edecek gece gündüz yaşayan bir cazibe merkezi olma potansiyeli taşıyor. İnşallah devletimizin de desteği ile büyüyen ve gelişen Türkiye için katma değer oluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

‘İSTANBUL’UN EN BÜYÜK MEYDANI’

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 9 yıl önce kurulan belediyenin nitelikli hizmet binası olmamasına rağmen önce çocuklara ve gençlere okul, kütüphane, bilgi evi, spor parkları ve gençlik merkezi inşa ettiklerini belirterek, “400-500 bin nüfusa hizmet verecek güzel bir bina yapmanın zamanı geldi. Türkiye’nin ilk planlı kent meydanı olacak olan projede ilçemizin tüm kamu kurumlarının yer alacağı Başakşehir Kent Meydanına yüksek katlı olmayan güzel bir bina inşa ediyoruz. Bu projeyi gerçekleştirecek olan Emlak Konut’a da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi. Artık, ülkeler değil, şehirler yarışıyor” diyen Kartoğlu, şöyle devam etti; “Dünyada şehirler sokaklarıyla, caddeleriyle ve meydanlarıyla konuşuyor ve konuşuluyor. 37.000 m²’likalanda inşa etmekte olduğumuz ve altında metro istasyonu ile otoparkın da yer alacağı Başakşehir Kent Meydanı Projemiz, yanı başındaki 360 bin metrekarelik Botanik Park ile birlikte İstanbul’un en büyük ve en güzel meydanlarından biri olacak.”

5 BLOKTAN OLUŞUYOR

57 bin 790 metrekareik kapalı alana sahip olan Başakşehir Belediye Hizmet Binası 5 bloktan oluşuyor. Bu blokları birbirine bağlayan omurganın avlulaşması ile de kamusal bir sosyal alan oluşturuldu. Yeni hizmet binası, Belediye ile ilgili birimlerin, birbirleri ile yakın ilişkide olacak şekilde bu bloklarda hizmet vermesi öngörülerek projelendirildi. Proje bünyesinde 470 araçlık kapalı otopark, 400 metrekarelik kreş, erkek ve kadın spor salonları, 1 adet çok amaçlı salon, 4 adet konferans salonu bulunmaktadır. Belediye fonksiyonlarının yanı sıra Başakşehir Meydanı ile bütünleşik, kent ve insan ölçeğine uygun, çevresi ile beraber yaşayan proje tasarlanması hedefleniyor.