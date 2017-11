Başakşehir uçuşa geçiyor

HÜRRİYET’in gayrimenkul sektörünü en iyiyi teşvik etmek ve sektörün sorunlarının çözümüne destek sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği Gelişen Bölgeler Zirvesi’nin 13’üncüsü İstanbul Başakşehir için yapıldı. Kayabaşı’ndaki Hampton by Hilton Otel’de gerçekleştirilen zirvede Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gayrimenkul sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Planlı gelişim süreci ve yeni konut stoku ile öne çıkan ilçenin mega projelere yakınlığı ile önemli bir potansiyel taşıdığına dikkat çekildi. Metro ve yol yatırımları ile ulaşım avantajı sağlayan ilçe, şehir hastanesi, organize sanayi bölgesi, meydan ve park çalışmaları ile gelişimini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yılda temelinin atılacağı müjdesini verdiği ve Başbakan Binali Yıldırım’ın Başakşehir’in yakınından geçeceğini ifade ettiği Kanal İstanbul projesine dikkat çeken Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Kanal İstanbul Başakşehir’i uçuracak. İlçemiz çok daha güzel olacak” dedi.



Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent’in moderatörlüğünde gerçekleşen zirvede konuşan Hürriyet Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz, yapılan zirvelerle bölgelerin gelişim potansiyelinin anlatıldığını ve sorunların çözümüne de katkı sağlandığını söyledi. Başakşehir’in gelişimi ile dikkat çektiğini ve yatırımcıların önemli adreslerinden biri haline geldiğini dile getiren Korkmaz düzenlenen zirvelerle ilgili de şunları söyledi: “Gelişen Bölgeler Zirvesi ile hem İstanbul’a hem de ülke genelinde gelişen bölgelere mercek tutuyor, il ve ilçeleri her yönüyle masaya yatırıyoruz. Bu zirveleri Sign of the City Awards ile sonuçlandırıyoruz. Gayrimenkul sektörünün enlerinin seçildiği yarışmayı bu yıl 4’üncü kez gerçektireceğiz. Profesyonel ve akademik isimlerinden oluşan jüri bir araya gelerek, 155 başvuruyu inceldi, seçimini yaptı. 28 Kasım akşamı ödüller sahiplerini bulacak.” Korkmaz, 13’üncü Gelişen Bölgeler Zirvesi’nde stratejik ortak olan Emlak Konut GYO’ya, bölgede önemli projeler geliştiren Avrupa Konutları’na, EYG Grup’a, Fuzul Grup’a ve Makro İnşaat’a destekleri için teşekkür etti.





Uğur Gürses - Murat Kurum - Yasin Kartoğlu -Fikret Bila - Sefer Levent - Gürcan Korkmaz



GELECEĞE GÖRE KENTLEŞME

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bilâ, Gelişen Bölgeler Zirvesi toplantılarının kentleşme sürecine önemli katkı sağladığını ifade etti. İstanbul ve ülke adına önemli projelere ev sahipliği yapan Başakşehir ilçesinin son yıllarca önemli ölçüde gelişim gösterdiğini belirten Fikret Bilâ, “Bahçeşehir, Ispartakule, Kayaşehir ve Bahçekent’i içine alan Başakşehir, bir yandan ulaşım ve altyapı projeleri bir yandan da markalı konut projeleri ile yeni bir şehir olma yolunda ilerliyor 3. havalimanı, 3 köprü bağlantı yolları ve metro projeleri bölgenin değerini arttırıyor. Tüm bunların yanında önemli olan geleceği düşünerek kentleşme sürecini yönetmek. Parkıyla, bahçesiyle doğa ile uyumlu şehirleşme esas olmalı” dedi.



ŞEHİRCİLİKTE MARKA

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Makro İnşaat, Fuzul İnşaat, EYG Grup, Avrupa Konutları, Emlak Konut ve TOKİ’nin ilçede inşa ettikleri nitelikli konutlarla Başakşehir’in şehircilikte marka olması yolunda büyük katkı sunduklarını söyledi. Kartoğlu, TOKİ ve Emlak Konut’un inşa ettikleri konutların yanı sıra sosyal donatı alanları ve parklar, okullar ve yollar ile Başakşehir’e ayrıca bir değer kattıklarını vurgulayarak teşekkür etti. Başkan Kartoğlu, Başakşehirspor Kulübü ile sporda önemli bir marka haline gelen Başakşehir’in şehirleşmeden sonra siyasette de önemli bir kent haline geldiğini belirterek, “Kurucu Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal’ı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na göndererek, en yeni ilçelerden biri olmamıza rağmen yerel siyasettin merkezine oturmuş olmanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.



Başakşehir ile ilgili hedeflerinden de bahseden Başkan Kartoğlu, “Bizim bir hedefimiz ve iddiamız var. İlklerin ve enlerin şehri Başakşehir’i İstanbul’un Sirius’u, yani en parlak yıldız olan Akyıldızı yapacağız. Belediyecilikte çok meşhur bir slogan vardır; ‘Gelecek seçim için değil, gelecek nesil için belediyecilik.’ Gerçekten de yaptığımız projelerle 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını hesaba katıyor, ilçemizi geleceğin ihtiyaçlarına göre dizayn etmeye gayret ediyoruz” dedi.



İNSAN ODAKLI

Amerikalı kent bilimci Jane Jacobs’un vurguladığı gibi, ‘otomobiller için değil insanlar için şehir’ oluşturmaya çalıştıklarını belirten Kartoğlu, “İlçemizin yeni kurulan bir şehir olması bir şans. Yapılaşma site ağırlıklı olduğu için otopark mutlaka var ve çoğu yeraltı otoparkı. İlçemizde devam eden nitelikli konut projeleriyle, özellikle Kayaşehir bölgemiz İstanbul’un yeni cazibe merkezi haline geldi. Şu anki konut sayımız 26 bin 777. Askeri alan ve organize sanayi bölgesi haricinde kalan alanların yaklaşık yüzde 37’si yapılaştı. Yüzde 33’lük kısmı imara konu olup, yapılaşmaya ve gelişmeye devam ediyor. Kalan bölüm ise yeşil alan” dedi.





Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bilâ, Gelişen Bölgeler Zirvesi’ne katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na plaket tadim etti.



ROL MODEL OLDU

Türkiye’de ilk defa arsa karşılığı hasılat paylaşımı modelini uyguladıklarını hatırlatan Başkan Kartoğlu, diğer belediyelerin de örnek aldığı sistem ile kaynak üretimi konusunda rol model olduklarını dile getirdi.



32 KİLOMETRE YOL YAPTIK

2003 yılından bu yana bölgede faaliyet gösterdiklerini belirten Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, “ Kayabaşı, Ayazma, Bahçeşehir Hoşdere bölgelerinde önemli projeler geliştiriyoruz. Başakşehir yıldızı parlayan ve geleceği parlak bir bölge. Bunu fiyatlardan da görüyoruz. 2005 yılında metrekaresi bin liraya konut satıyorduk. Bugün nitelikli konutta metrekare satış fiyatı 5 bin 500 liraya kadar geldi” dedi. Bölgenin havalimanına, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne ve Kuzey Marmara Otoyolu’na yakınlığı ile öne çıktığını belirten Kurum, organize sanayi bölgesi, yapımı süren şehir hastanesi ve fuar alanlarının da ilçeye katkı sağladığını söyledi. Yurtdışında 2 kere halka arz yaptıklarını ve yabancı yatırımcılara Başakşehir bölgesini anlattıklarını belirten Kurum, “Neden oraya yatırım yapıyorsun dediler. Biz de anlattık. Sektörümüzün ve ülkemizin eksikliği tanıtım faaliyetlerini iyi yapamamak” dedi. Yaptıkları çalışmaların konut ile sınırlı olmadığına da dikkat çeken Kurum, “Bölgedeki firmalara da konutçu deniyor ama değil. Onlar geliştirici. Burada ruhsat alınca kapınıza her şey gelmiyor. Altyapı ve sosyal donatılar da geliştiriciler tarafından yapılıyor. Biz bölgede 10 okul, 5 kreş, 3 sağlık tesisi 4 de cami inşa ettik. 370 bin metre elektrik kablosu döşedik. 8 bin metre telekomünikasyon kablosu döşedik. 6.5 metre dere ıslah ettik 32 kilometre yol yaptık. Bölgede en son açıkladığımız Kuzey Yakası projesi için de 600 milyon yatırım yapıyoruz. Bu projeden kâr beklentimiz yok. Hoşdere bölgesinde ise 180 bin metrekare park bitirdik ve kullanıma açtık” dedi.



UYGUN ADIM ATMALIYIZ

EKONOMİDEKİ gelişmeleri değerlendiren Hürriyet yazarı Uğur Gürses, “Döviz kurumdaki iniş çıkış gündemde her zaman yer tutuyor. Son dönemde hem ekonomik hem politik sebeplerle ve dış konjonktür etkisiyle döviz kurunda yükseliş görüyoruz. Artık dünya ekonomisinde gelişmiş ülkeler farklı bir yöne dönüyor. 2008 krizi sonrası piyasaya bolca para sürüldü. Bu hamleyle durgunluktan çıkmayı planladılar, kısmen de başarılı oldular. Şimdi enflasyon ufak kıpırdarsa hızlı faiz artırımı gelecek. Faiz artırımı ve basılan paraların çekilmesi şu demek; bol paralar bize aktı, şimdi geri çekilmesi ve daha az

para gelmesi söz konusu. Döviz kurundaki artış, enflasyon ve petrol fiyatlarındaki artış bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için fren yaptırıcı faktörler. Türkiye serbest kambiyo rejimine geçtiği 1989’dan sonra hep tür bu çalkantıları yaşadı ancak potansiyel olarak gelişme yüzü olan bir ülke. 30-35 yılda küresel ekonomiyi yöneten iki ülke görünüyor; biri Çin diğer Hindistan. Türkiye bu çizgi içinde büyüme kavşağında önemli rol üstlenecek. Ekonomik çalkantılar sonrası yavaşlama etkisini görmemiz mümkün. Kur baskısının devam etmesi de mümkün. Kısa vadede azalmasını beklemiyoruz. Dış konjonktür bizim için

yokuş ve bizim buna uygun adım atmamız gerek. Umarız bu süreci daha yumuşak geçeriz” diye konuştu.