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Başak Sayan'ın 'aşırma' suçlamasına Azra Kohen'in yayınevinden cevap geldi

Oyuncu Başak Sayan, dizisi de çekilen 'Fi' adlı kitabın, kendisinin 2010'da yazdığı Bağlanma Korkusu adlı romanla bire bir aynı olduğunu öne sürmüştü. Azra Kohen'in yayınevi suçlama ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Hürriyet Haber
16.10.2017 - 15:03

 

Başak Sayan'ın Azra Kohen'in çok satan kitabı 'Fi'nin başka bir romandan intihal (aşırma) olduğu öne sürmesi üzerine, Azra Kohen'in yayınevi Destek Medya Grubu suçlama ile ilgili bir basın açıklaması yaptı:

"Son günlerde basında ve sosyal medyada ısrarlı bir şekilde gündeme getirilen “BAĞLANMA KORKUSU” ve “” isimli kitapların bire bir aynı olduğu; Azra Kohen’in Başak Sayan’ın kitabından “intihal yaptığı” yönündeki iddialar üzerine tarafımızdan “BAĞLANMA KORKUSU” isimli kitap incelemeye alınarak, “Fİ” ile intihal karşılaştırması yapılmıştır.

Önemle belirtmek isteriz ki iki kitap arasında olay, olay örgüsü, karakterler ve her şeyden önce edebi üslup açısından intihal iddiasını gündeme getirecek hiçbir benzerlik bulunmamaktadır.

İntihal, en basit tanımıyla başka birine ait eseri kendisininmiş gibi gösterme, çalma, aşırmadır. Okuyucularımızın da çok iyi bildiği gibi yazarımız Azra Kohen’e ait olan “Fİ-Çİ-Pİ” isimli üçleme kitap serisi basit bir aşk hikâyesi olmayıp, derin mesajlar içeren, siyasi, bilimsel, kültürel, tarihsel bilgi aktarımlarıyla okuyucusunun ufkunu açmaya yönelik yazılmış olan eserlerdir. Yazarımız Azra Kohen’in kişilik yapısı, zekâsı ve kültürel donanımı tarafımızdan gayet iyi bilinmektedir. Kendisinin bir başka yazarın eserinden intihal yapma ihtiyacı olmadığı hususu çok açık olmakla beraber, iddialara bilimsel olarak da yanıt vermek adına söz konusu intihal incelemesi yapılmış ve kamuoyuyla paylaşma gereği duyulmuştur. Konunun yargıya intikal etmiş olması nedeniyle aynı incelemenin uzman bilirkişiler tarafından da yapılacağı tarafımızdan bilinmektedir ve söz konusu bilirkişi raporu, mahkeme kararının kesinleşmesiyle birlikte kamuoyunun dikkatine ayrıca sunulacaktır.

Başak Sayan tarafından iddiasının dayanağı olarak her iki kitabın yayın tarihleri gösterilmiş olsa da; Azra Kohen’in intihal iddiasına konu edilen kitabını, Başak Sayan’ın kitabının yayımlanmasından önce yazdığını, buna ilişkin somut, yazılı ve kesin delillerin mevcut olduğunu ve mahkemeye sunulacağını ayrıca belirtmek isteriz.

İddiaları gündeme getiren Başak Sayan’ın diğer iki kitabı bilindiği üzere yayınevimiz aracılığıyla yayımlanmış olup, iki yazarımız arasında böyle bir iddianın gündeme gelmiş olmasından dolayı derin bir üzüntü içinde bulunduğumuzu da ifade etmek isteriz. Yayınevimize yaptığı açıklamada “Fİ” kitabını okumadığını belirten Başak Sayan’ın yanlış bir değerlendirmeyle bu asılsız ve haksız ithamda bulunması nedeniyle meslektaşı Azra Kohen’den özür dilemesi beklentisi içindeyiz. Aksi durumda kasıtlı ve maksatlı olarak bir başka yazarı intihalle suçlayarak mesleki ve insani itibarını ve onurunu zedelemeye çalışan, yazarlık yeteneği ve başarısıyla gündeme gelmek yerine sansasyonel açıklamalarla kariyerini yayınevimizin onaylamadığı haksız bir zemin üzerine inşa etmeye çalışan yazar Başak Sayan ile yayınevimizin çalışma ilişkisini haklı nedenlerle sona erdirmek durumunda kalacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz."

 

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