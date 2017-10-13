Başak Sayan: Azra Kohen'in Fi romanı benim kitabımdan aşırmadır!

Başak Sayan Twitter hesabında, "Bugüne kadar sustum. Mahkemeye gitsem kazanırım. O derece aynı konular. İntihal var ve bunu yapan Azra Kohen" diye yazdı



Azra Kohen'in çok satan kitabı 'Fi'nin başka bir romandan intihal (aşırma) olduğu öne sürüldü. Bu iddiayı ortaya atan kişi ise oyuncu ve yazar Başak Sayan.

Başak Sayan, Fi romanının yazarı Azra Kohen'e yaptığı suçlamaları kişisel Twitter hesabından şu şekilde kalame aldı:

"Bağlanma Korkusu romanımı 2010 yılında yazdım.Aynı yıl da satışa çıktı.Cem adında çapkın bir reklamcı ile bir balerinin aşkını anlatıyordu. Fi adlı kitap ise Bağlanma Korkusundan seneler sonra yazıldığı ve cok büyük benzerlik gösterdiği halde hiç sesimi çıkarmadım. Ancak şimdi ne kadar benziyor diyenler ilk önce romanların yazıldığı tarihlere baksınlar.Sonra kimin intihal yaptığına karar versinler bence. Bazen bir kitabın çok satması onun başka bir kitaptan etkilenmedigi anlamına gelmez ne yazık ki. Ha tabi bir de etkilenme ile birebir aynı yazma farklıdır. Fi ile Bağlanma Korkusu neredeyse birebir aynıdır. Şuana kadar bu konuda sustum ama bunlar aynı diyerek sanki ben etkilenmiştim gibi gösterilmesine dayanamam. Tarihleri kontrol edin bi zahmet. Mahkemeye gitsem kazanırım o derece aynı konular.Kullanılan isimler bile. Bağlanma Korkusunda Cem, Fi'de Can. İki romanda da aynı balerin. Üzülmedim mi? Üzüldüm. Ama öyle bir ülkede yaşıyoruz ki ne desem boş diyerek üzerine gitmedim. Ancak bu suanda yapılan yorumlara susacağım anlamına gelmiyor elbette. İntihal var evet. Ve bunu yapan ne yazık ki Azra Kohen'dir.”