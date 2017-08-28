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    Başak Köklükaya döndü!

    Hürriyet Haber
    28 Ağustos 2017 - 14:52Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 14:52

    Pelin Esmer'in beş sene aradan sonra çektiği yeni filmi 'İşe Yarar Bir Şey' 27 Ekim'de vizyona giriyor. Filmin başrol oyuncusu, 2008'deki 'Süt'ten beri beyazperdede görmediğimiz Başak Köklükaya...

    Pelin Esmer’in beş yıl aradan sonra çektiği son filmi ‘İşe Yarar Bir Şey’ 27 Ekim’de vizyona girmeye hazırlanıyor. Esmer’in senaryosunu Barış Bıçakçı ile yazdığı filmin başrollerinde Başak Köklükaya, Öykü Karayel ve Yiğit Özşener yer alıyor. ‘Oyun’, ‘11'e 10 Kala’ ve ‘Gözetleme Kulesi’ filmlerinin ödüllü yönetmeni Pelin Esmer’in yeni filmi ‘İşe Yarar Bir Şey’ Türkiye’de ilk kez geçtiğimiz aylarda 36. İstanbul Film Festivali’nde seyircilerle buluştu.

    Başak Köklükaya döndü
    Esmer’in senaryosunu ‘Bizim Büyük Çaresizliğimiz’ ve ‘Bir Süre Yere Paralel Gittikten Sonra’ romanlarıyla tanınan yazar Barış Bıçakçı ile kaleme aldığı film bir gece trende yolları kesişen iki kadının “Gel beni öldür” diyen bir adama doğru uzanan renkli yolculuklarını konu alıyor.  
    Türkiye, Fransa, Hollanda ve Almanya ortak yapımı olan ‘İşe Yarar Bir Şey’in yapımcılığını Pelin Esmer ve Marsel Kalvo üstlendi. Görüntü yönetmenliğini Gökhan Tiryaki'nin gerçekleştirdiği filmin çekimleri geçtiğimiz sene İzmir’de yapıldı. Filmin İstanbul'da başlayan festival yolculuğu önümüzdeki dönemde yurtiçi ve yurtdışında festivallerle devam edecek.

    Etiketler: kitapsanat , Pelin Esmer , Sinema
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