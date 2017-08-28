Başak Köklükaya döndü!

Pelin Esmer’in beş yıl aradan sonra çektiği son filmi ‘İşe Yarar Bir Şey’ 27 Ekim’de vizyona girmeye hazırlanıyor. Esmer’in senaryosunu Barış Bıçakçı ile yazdığı filmin başrollerinde Başak Köklükaya, Öykü Karayel ve Yiğit Özşener yer alıyor. ‘Oyun’, ‘11'e 10 Kala’ ve ‘Gözetleme Kulesi’ filmlerinin ödüllü yönetmeni Pelin Esmer’in yeni filmi ‘İşe Yarar Bir Şey’ Türkiye’de ilk kez geçtiğimiz aylarda 36. İstanbul Film Festivali’nde seyircilerle buluştu.





Esmer’in senaryosunu ‘Bizim Büyük Çaresizliğimiz’ ve ‘Bir Süre Yere Paralel Gittikten Sonra’ romanlarıyla tanınan yazar Barış Bıçakçı ile kaleme aldığı film bir gece trende yolları kesişen iki kadının “Gel beni öldür” diyen bir adama doğru uzanan renkli yolculuklarını konu alıyor.

Türkiye, Fransa, Hollanda ve Almanya ortak yapımı olan ‘İşe Yarar Bir Şey’in yapımcılığını Pelin Esmer ve Marsel Kalvo üstlendi. Görüntü yönetmenliğini Gökhan Tiryaki'nin gerçekleştirdiği filmin çekimleri geçtiğimiz sene İzmir’de yapıldı. Filmin İstanbul'da başlayan festival yolculuğu önümüzdeki dönemde yurtiçi ve yurtdışında festivallerle devam edecek.