Başak Dizer Tatlıtuğ ile çok özel: Çalışmadığım jön kalmadı

◊ Stil danışmanlığı son yıllarda popüler olan bir meslek... Bu konuda ilerlemek için ne tarz bir eğitim almak gerekli?

-Benim eğitimimin temeli, moda tasarımı... Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde son sınıfta okurken, Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi hocalardan dersler aldım. Mezun olur olmaz önce Milano Moda di Burgo’da, ardından da Londra’ya Central Saint Martins’te moda tasarımı okumaya gittim. Londra’da bir buçuk sene kaldıktan sonra İstanbul’a döndüm. Hemen Vakko’da tasarımcı olarak işe başladım. Üç buçuk sene boyunca tam bir moda okulu olan Vakko ve Vakkorama’da erkek bölümünde tasarımcı olarak çalıştım. Sonrasında Bilsar, Bilstore ve Beymen Business markaları için koleksiyonlar hazırladım. Hepsi erkek koleksiyonlarıydı. Ortağım ve yakın arkadaşım Deniz Marşan ile de Bilsar’da çalışırken tanıştık. Tasarımı bırakıp stil danışmanlığına geçtim. 2008’de ‘2 Shoppers’ adı altında stil danışmanlığı işini kurduk. 2013 te ‘ROOM Teşvikiye’ showroom ve styling (stil danışmanlığı) ofisimizi açtık.

Tiyatrocuları da, şarkıcıları da giydiriyorum

◊ Hangi dizilere ve filmlere danışmanlık verdiniz?

-Aşk-ı Memnu, Samanyolu, Son, Fatmagül’ün Suçu Ne, Kuzey Güney, 20 Dakika, Kara Para Aşk, Medcezir, Kara Sevda, Cesur ve Güzel ve Fi dizilerinin başrollerine stil danışmanlığı veriyorum. Yalın, Keremcem, Manga grubu üyeleri de kişisel olarak verdiğim danışmanlıklar. ‘2 Shoppers’ şirketimizi kurduğumuzda ilk olarak NTV ve CNBC ekran yüzlerinin tümünü, üç sezon boyunca giydirdik. DOT’un tiyatro oyunlarına danışmanlık verdik, reklam filmleri gala ve ödül törenlerinde aynı şekilde ‘celebrity styling’i yaptık. Ayrıca yıldızlarla işbirlikli reklam ve kampanya çekimleri de var. Geçen hafta Kanal D’nin yeni sezon tanıtım filmini çektik. 40 başrole stil danışmanlığı yaptık. Ayrıca beş senedir Hürriyet Cumartesi’de erkek modası hakkında yazılar yazıyorum. Film olarak en son ‘Cingöz Recai’yi bitirdik. Galiba çalışmadığım jön, başrol oyuncusu kalmadı.

◊ Nasıl yürüyor bu stil danışmanlığı işi? Anlaştığınız yıldızla alışverişe mi çıkıyorsunuz mesela?

-Biz artık setlere bizzat gitmiyoruz, karakterin stil ve gardırobunu yapıp ekibimize devrediyoruz. Büyük bir danışmanlık ekibimiz var. showroom’umuz ve ofisimiz de geçen kış çok büyük bir heyecanla açtığımız ‘Room+Rumours’ ın içinde...

Yüzüklerimi küçük heykelcikler olarak görüyorum

◊ Moda ve mekân işletmeciliği birbirinden çok bağımsız işler. Neden bu işe soyundunuz, böyle bir hayaliniz mi vardı?

- Evet, ‘Room+Rumours’ Deniz’le hep hayalimiz olan bir işti. Burası sadece bir restoran değil; konsept mağaza, showroom, restoran-bar iç içe, hikâyesi olan, eğlenceli bir yapı. Mottomuz ‘Eğlence, alışveriş, müzik ve fine dining.’ Bu anlamda bir ilki gerçekleştirmiş olduk.

◊ Türkiye’nin en çok beğenilen aktörlerinden birinin eşisiniz. Kıvanç Tatlıtuğ’un stiline ne kadar müdahilsiniz?

-Uzun zamandır dizi ve reklam filmlerinde stil danışmanı olarak ben giydiriyorum zaten. Tabii günlük hayatta da yurtiçi ve yurtdışı alışverişlerimizi de hep birlikte yapıyoruz. Ama senaryoya bağlı kalmak zorunda olmadığımız için bu alışverişler daha eğlenceli ve keyifli oluyor.

◊ Peki, sizin dolabınıza gelirsek, siz neler alıyorsunuz bu alışverişlerde?

-Benim stilim pop ve biraz da rock, genelde üç renk etrafında dolaşmayı seviyorum; siyah, beyaz ve kırmızı. Çok desenli şeyler sevmiyorum ya da çok cici, feminen ürünlerden kaçınıyorum. Maskülen detaylar, asimetrik ve net kesimler öne çıkıyor seçtiğim kıyafetlerde. Blazer ve smokin ceketleri, deri ceket, pantolon, etek ve tayt ile yaz kış fark etmeksizin giydiğim botlar kendimi rahat hissettiğim ürünler. Jean neredeyse hiç giymem. Çok eteğim ve elbisem de yoktur. Bol takı ve aksesuar seviyorum. Yüzüklerim çok değerli benim için onları küçük heykelcikler olarak görüyorum.



Fotoğraf: Muhsin Akgün

UZMANINDAN 3 ALTIN STİL TAVSİYESİ

Zamansız şıklık için gerekli 6 parça

◊ Lacivert blazer ceketler, şık ve sert yakalı beyaz gömlekler, ağartılmamış lacivert ve mavi slim fit jean’ler, farklı renkte yazlık ve kışlık mokasenler veya bağcıksız fermuarlı bot, cep mendilleri ve tabii ki kaliteli bir trençkot her daim, klasik şıklık için olmazsa olmazdır.

Yapabileceğiniz en iyi kombin

◊ Üzerinize tam oturan beyaz gömlek ve bej rengi trençkotu birlikte giydiğinizde altına jean, kumaş pantolon veya koton pantolon fark etmez. Her ortama, her okazyona uyum sağlar ve garanti bir şıklık elde edersiniz. Stil sahibi olmak için kaliteli bir saatiniz ve yatırımlık bir trençkotunuz olsun.

Bir erkeğin asla yapmaması gereken stil hatası…

◊ Kendi bedeninden hep bir numara büyük beden giymek, katlanan uzun paçalar ve uzun ceket kolları… Bedeninizi tanıyın, ona uygun giyinin.