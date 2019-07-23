"Başak Burcu - Yıllık"

BAŞAK BURÇLARININ 2019 YILINA GENEL BAKIŞ

Sevgili Başaklar, sizler uzun zamandır yorucu bir yolculuktan geliyor gibisiniz.2015 yılında yaşadığınız güneş tutulmaları ile son 3 yılınız büyük bir uyanış ve aydınlanma şeklinde olmuş olabilir. Dostu düşmanı tanıdınız veya yaşamda her şeyi kontrol edemeyeceğinizi gördünüz. İşte tam bu noktada sizler aslında çok büyük öğretilerle bu yıla giriyorsunuz. Herkesten daha fazla şanslısınız. Tabiri caizse “Feleğin Çemberinden” geçtiniz. Tabi bu yıl artık her şeyi daha sağlamlaştırdığınız bir yıl olacaktır. Gökyüzünde bu yıl büyük üçgen dediğimiz en pozitif üçgenin içinde yer alacaksınız. Bu demek oluyor ki fırsatlar önünüze oldukça hızlı bir şekilde gelecek.

BAŞAK BURÇLARI 2019 YILI KARİYER YORUMU

Bu yıl kariyerinizde büyük bir başarı sizi bekliyor olacaktır.2018 yılında yaptığınız iş görüşmeleriniz veya projelerinizde sürekli bir negatif geri dönüşler almış olabilirsiniz. Sanki engelleniyordunuz bir şeyler hareket etmiyordu gibi. İşte bu yıl Uranüs ve Satürn desteği ile büyük bir proje içinde olabileceksiniz. Aynı zamanda ekonomi ve finansal konularda ani kararlar verip hemen uygulamaya geçme yönünde dürtüsel hareket edebileceğiniz gözüküyor. Yaşadığımız problemlere karşı değişik ve orijinal fikirler geliştirerek kalıplaşmış bazı fikirleri de yıkacak, yeni kazanım yolları içinde olabileceksiniz. Kariyeriniz ile ilgili bazı alacağınız kararlar sizin egonuzdan kaynaklı olabilir. Bu alanda şöylece bir durmalı ve derin bir nefes almalısınız. Sizin bu yıl yapacağınız kariyer yapılandırması sizi büyük bir mutluluğa yükseltecektir. Çünkü sizler için hizmet etmek ve çalışmak fikri vazgeçilmez bir durumdur.19 Ağustos sonrası Marsın başak burcunda hareket etmesiyle efor ve gayretiniz artabilir. Yöneticileriniz size yeni görevler verebilir. Terfi edebilirsiniz ya da işiniz ile ilgili bir anlaşmazlık yaşıyorsanız bu zamanlara aman dikkat. Bu alanda agresif ve daha saldırgan duygular içinde de olabilirsiniz. O dönemlerde yaşam hikayenizin nasıl ilerlediği çok önemli ama sizin hangi noktaya taşıdığınızda önem kazanacaktır. Kariyerinizde yepyeni bir yön kazanacaksınız. Çok bilmediğiniz bir iş veya proje başına geçebilirsiniz. Ocak ayında iş ortamınızda önemli bir değişim içinde olmak durumunda kalabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerinize dikkat etmeli, dedikodulardan uzak durmalısınız.

BAŞAK BURÇLARI 2019 YILI AŞK YORUMU

Bu yıl İlişkilerde ne kadar fedakâr olduğunuzu gözlemlemek ve bu dengeyi korumak için ne yapmanız gerektiğini göreceksiniz. Başkalarının duygusal ihtiyaçlarını dinlemeyi seçmek belki sizin için çok farklı bir kapının açılmasına vesile olacaktır. Satürn gezegeninin sizin aşk ve ilişkiler evinizde ilerliyor olması ise yara vermiş bir ilişkinin sonuç kazanmasını mümkün kılabilir. Duygusal anlamda ulaşacağınız farkındalıklar geçmiş hatalarınızla yüzleşmeniz sayesinde gün yüzüne çıkacaktır. Bu anlamda kendinize ikinci şansı vermelisiniz. Özellikle şubat aylarında aşk hayatınızda sürpriz bir iletişim ve görüşme gündemde olabilir. Belki bu kişi eskiden gelen bir kişi ve artık aranızda sorunların yok olması adına bir konuşma yapılıyor olabilir. Bu yıl aşk ve ilişkilerde istediğiniz romantizmi yakalayacağınız ve bunu sürdürmek için çaba harcayacağınız özel bir yıl. Kendinizi daha net bir şekilde ifade edecek ve bu ilişkide ne beklediğinizi açıkça söylemeniz sizi bir adım öteye taşıyacaktır. Aradaki bazı karmaşaları ortadan kaldırabilirsiniz. Partneriniz varsa artık düzenli bir yuva kurma fikri içinde olduğunuzu paylaşabilirsiniz. Ya da hayatınıza öyle biri direk giriş yapar ki hiç tanımadan sizden çocuk sahibi olmak istediğini söyleyebilir. Yaşamınızda sizde uzun zamandır böyle bir sahiplenme ve sevilmeye açlık duyduğunuz için böyle bir tuzakla imtihan olmuş olabilirsiniz. Bu yıl size büyük bir aşk vaat ediyor ama bunu doğru değerlendirmelisiniz. Doğru bir seçim ve doğru bir zaman içinde geleceğe yönelik ilişkiler yaşayabileceğiniz bu yılı farkındalıkla geçirin.

BAŞAK BURÇLARI 2019 YILI AİLE VE YAŞAM ALANI YORUMU

Jüpiter gezegeni bu yıl sizin aile ve yuva alanınızdan geçiş yapıyor. Her şeyden önemlisi bu yıl kendinize ait olduğunuz bir alan yaratıyor olacaksınız. Aile ilişkileriniz düzelecek ve bu size her zamankinden çok daha iyi gelecek. Belki ailenize yeni aile üyeleri katılabilir bu yıl içinde. Taşınma yer değişikliği ya da kariyerinizden kaynaklı bazı yer değişimleri söz konusu olabilir. Enerjiniz çok yükselecek. Ailevi ve parasal konularda artık çözüme ulaştırabilirsiniz. Ailevi konular ve değişimler biraz stresli gelsede sizlere bu stresin içindeki fırsatı bulmak içinde gayret göstermelisiniz.

BAŞAK BURÇLARI YILIN ASTRO STRATEJİSİ

Kural 1: Bu yılda diğer yıllar gibimi olacak duygusuyla 2019 Yılına başlamayın. Çünkü hiçbir şey eskisi gibi değil. Sizler zaten çok gayretli kişilersiniz ama bir o kadar da yorgun. Şu an yılı girişin ilk 2 ayını izleme ve sabırla inceleme zamanıdır. Peşin hükümlü olmayın.

Kural 2:Bu yıl kariyerinizi istediğiniz yönde ilerletmeye hazır olmalısınız. Yaşam dair kararlı olmalısınız. Sadece duygusal anlamda sevgi ihtiyacınız yüzünden asla büyük bir tuzağa düşmeyin. Fedakârlık yaparak götürdüğünüz ilişkileri artık bırakma zamanı.

Kural 3: Bu yıl en önemli hedefiniz sabit bir gelir akışı kendinize yaratıyor olmanızdır. Bu bir ortaklık olabilir ya da yakın bir dostunuzla bir iş projesi oluşturmanız olabilir.

YILIN ASTRO MOTİVASYON SÖZÜ

“Gerçek olmak için doğdun, mükemmel olmak için değil. Sen, bir başkasının hayatını yaşamak için değil, sen olmak için buradasın.” Ralph Marston

Yılın puanı: 10 üzerinden “9 puan”

Yıl içinde en iyi ilişki kuracağınız burçlar: Koç-İkizler-Yengeç

Yılın en başarılı ayları: Şubat-Ağustos-Haziran

Yılın en dikkatli olunması gereken ayları: Mayıs-Kasım

Başak burçlarının aylara göre yıllık hedef planlaması:

Ocak: Birçok yoğun konularla dolu bir ay olmaya aday. Ancak finansal olarak verimli olabileceğini kanıtlayabilirsiniz. Kesinlikle bu ay belirli bir hedef içinde hareket etmelisiniz.

Şubat: Pozitif anlamda yıl içinde yaşayacağınız en olumlu ay olduğunu söyleyebiliriz. Yeni bir şeye başlıyor olabilirsiniz. Emeklerin karşılığı alınıyor olabilir.

Mart: Uzun vadede hayatınıza dahil olacak insanlar ya da projeler sizlerle olabilir. Bu ay her zamankinden daha esnek ve değişime hazır olmalısınız. Yenilikleri heyecanla karşılayın. Korkmayın.

Nisan: Aşk hayatınız ve ikili ilişkilerinizde iyi ve kötüyü ayırt ettiğiniz bir ay. İlişkilerinizi iyi bir şekilde idare ediyor olmalı, beklentilerinizi düşürmelisiniz.

Mayıs: Ruhsal anlamda kırgınlıklarınızı telafi edebileceğiniz duygusal bir ay. Küslüklerinizi ve arkadaşlık ilişkilerinizi onarabilirsiniz. Biraz daha teslimiyetçi bir hal içinde olmanız size başarı getirecektir.

Haziran: Aşırı titizlik veya kontrol etme isteğiniz bu ay artabilir. Bu his sizleri huzursuz ve kaygılı biri haline getirmemeli. Mükemmeli aramak ya da mükemmel olanı yaratmaktan daha çok bu ay imkanlarınızı büyültmeyi öğrenmelisiniz.

Temmuz: Beklenilmeyeni bekleyebilirsiniz. Şaşırtıcı sürprizli olan her şey sanki bu ay içine saklanmış olabilir. Her şey güzel olacak.

Ağustos: Taşınma ya da ev veya ofis yaşamınızda bir değişim ile karşılaşabilirsiniz. Bu ay kendinizi nerde ait hissediyorsanız orda olacaksınız. İstemediğiniz bir yerde durmak size göre değil.

Eylül: Yaşamınızda size karşı ya da yaptığını fedakarlıklarınıza karşı ilgisiz duran kişileri ayırmanız gereken bir ay. Gereğinden fazla üzerinize aldığınız sorumluluklarınızı ya da görev halinize gelen iyi niyetli davranışlarınızı bırakma zamanı.

Ekim: Kariyerinizde büyük bir sıçrama ve başarı zamanı. Bu ay hepsinden özel. Haklılığınızın anlaşıldığı ve size hakkınız olanın geldiği bir ekim ayı.

Kasım: Bu ay aile ve iş hayatınızdaki durumları ya da sorumlulukları birbirine karıştırmamalısınız. Ev ev aile yaşantınıza, çocuklarınızla olan ilişkilerinize daha özen göstermelisiniz.

Aralık: Sağlığınıza daha fazla özen gösterebileceksiniz. Yeni bir spor ya da yeni bir hobi hayatınıza dahil olabilir. Bu alanda tanışacağınız yeni biri sizin hayatınıza büyük bir değişimde getirebilir. Hayat sürprizlerle doludur.