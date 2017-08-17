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    Barzani'yi uyardı: Allah korusun içsavaşa kadar götürür

    Hürriyet Haber
    17 Ağustos 2017 - 00:55Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 00:55

    DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin TRT Haber’de yaptığı açıklamalarda Mesut Barzani liderliğindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni 25 Eylül’de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu konusunda uyardı.

    Çavuşoğlu, “Ülke bu kadar sorun yaşarken bağımsızlık referandumu ülkedeki durumu daha kötüye götürür. Allah korusun içsavaşa kadar götürür. Biz refandum kararına karşıyız, karşı olmaya da devam edeceğiz” dedi.

    IKBY içinde de siyasi tarafların konuyu tartıştığını ifade eden Çavuşoğlu, “Araziden aldığımız bilgiye göre de halkın bir ilgisi, heyecanı yok. Halkın derdi ekonomi. Ciddi ekonomik sorunlar var” diye konuştu. IKBY’ye en güçlü desteği Türkiye’nin verdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Bağdat ve Erbil arasındaki sorunların aşılması konusunda Ankara’nın üzerine düşeni yapacağını kaydetti.

    YPG’ye silah verilmesi: ABD’nin YPG’ye verdiği silahlarla ilgili kendilerine rapor sunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu “Ama esas mesele (ABD’nin) vermemesi. Ver, bize bildir. Bunun bir faydası yok. Bu silahları geri alabilecek misin? O konuda büyük bir soru işareti var” dedi. Çavuşoğlu, bu tür terör örgütlerinin güçlendirilmesinin Suriye’nin geleceğini tehlikeye attığını da vurguladı.

    Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu , Mesud Barzani , gazetehaberleri
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