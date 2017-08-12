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    Barzani'ye soğuk duş: 'Referandum ertelensin' dediler

    AA
    12 Ağustos 2017 - 20:28Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 21:17

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi, 25 Eylül'de yapılması öngörülen bağımsızlık referandumunun ertelenmesini istedi.

    Goran tarafından yayımlanan açıklamada, hareketin üst düzey yetkililerinin Süleymaniye kentindeki parti merkezinde bir araya gelerek, IKBY'deki siyasi durum ile bağımsızlık referandumu meselesini ele aldıkları ifade edildi.

    Açıklamada, IKBY'de yapılması kararlaştırılan bağımsızlık referandumu kararının yasal, ekonomik, siyasi ve toplumsal zemine uygun olmayan bir durumda alındığından dolayı ertelenmesi istenilerek şu ifadelere yer verildi:

    KONSENSÜS VURGUSU

    "Referandum, bağımsızlıktan önce atılan bir adımdır. Ancak 25 Eylül'de yapılması için alınan referandum kararı, özellikle tartışmalı bölgeler hususu başta olmak üzere (Kerkük ve 140'ıncı maddeye giren bölgeler) mevcut siyasi, güvenlik, ekonomik ve toplumsal duruma uygun değildir, yasa dışıdır ve konsensüs sağlanmadan alınmıştır. Bu yüzden referandum daha uygun zamana ertelenerek meclise taşınmalıdır."

     

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    Etiketler: goran , ıkby , referandum
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