Barzani’ye sınırda ‘çifte bayrak’

Önceki akşam Irak Hava Kuvvetleri’ne ait C-160 tipi askeri uçakla Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanı’na gelen Irak Özel Kuvvetleri’ne bağlı 30 kadar

tam teçhizatlı asker,

Silopi’de kaldıkları kışladan dün öğle saatlerinde Habur Sınır Kapısı’nın karşısındaki tatbikat alanına geçti.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

Iraklı askerler önce komuta merkezinde TSK’nın yürüttüğü tatbikatlarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra Türk ve Irak askerlerinin ortak tatbikatına geçildi. Silopi Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Temizer’in yönettiği tatbikata Türk ve Iraklı askerler ile tank, Fırtına obüsleri ve zırhlı personel taşıyıcıların yanı sıra hava savunma sistemleri taşıyan araçlar da katıldı. Askerler zırhlı birliklerin yoğun manevralarla açtığı alanlara ilerleyerek tam siper mevzilendi. Farklı taarruz taktikleri deneyen askerler, zırhlı birliklerin arkasından sızma harekâtları da yaptı. Tatbikata katılan askerler ile bazı zırhlı araçlar Türk ve Irak bayrakları dalgalandırdı. Askeri kaynaklar, tatbikatın farklı aşamalarla devam edeceğini söyledi.