Barzani'ye sağduyu çağrısı

(Yarın Meclis’teki görüşme) “Çalkantı derinleşerek devam ediyor. Dolayısıyla tezkerenin önemi ortadan kalkmış değil. Yeni bir tezkere getirecekler, içeriğini bilmeden yorum yapmak mümkün değil. Eski tezkereye ‘evet’ demiştik. Yarın (bugün) MGK toplantısı var, hangi karar alınacak bilmiyoruz. Önümüzdeki süreçte bakacağız, değerlendireceğiz. Tezkereye, MGK kararları yansıyabilir de. Bu atmosferde nasıl bir metin gelecek oturup konuşacağız. Hepimizin ortak amacı bölgede Türkiye gücünü korusun.



(Kuzey Irak referandumu) Biz gayet açık ve netiz. Biz Irak’ın toprak bütünlüğünden yanayız, Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız, parçalanmamalı. Bu atmosferde hele hele referandum Kürt-Arap çatışmasına yol açabilir. Herkesi sağduyuya davet ediyoruz, başta Barzani’yi. Biz doğru bulmuyoruz.



ÇOCUKLAR DENEK OLDU

(TEOG’un kaldırılması) Allah inandırsın kendi çocuklarını milli eğitimde denek olarak kullanan tek ülke Türkiye’dir. TEOG kalkmadan sadece yarım saat önce Milli Eğitim Bakanı’na, müsteşarına, bakanlara sorsanız öve öve bitiremezdi. Bir kişi söyledi, bütün hepsi tukaka yaptı... TEOG’u kaldırdım diye kaldırdın. Bana mantıklı bir gerekçe söyle. TEOG’u kaldırırken kime danıştı. Yazık günah bunlar bizim çocuklarımız.