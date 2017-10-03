Barzani’ye ret yanıtı

Bu süreçte, Kuzey Irak’tan gelen görüşme taleplerinin geri çevrildiği, yönetimin geri adım atmadığı sürece bir görüşmenin olmayacağı bilgisinin paylaşıldığı öğrenildi. Türkiye’nin tek başına adım atmayacağı, Irak merkezi hükümeti ile bu konuda eşgüdümlü hareket edildiği ve uluslararası alandaki gelişmelerin de dikkate alındığı ifade edildi.

TATBİKATA DEVAM

Toplantıda, Habur sınır kapısının kapatılmasının şimdilik düşürülmediği, buna ilişkin ortak bir karar alınması durumunda da alternatif bir sınır kapısının devreye sokulacağı, bu yapılmadan sınırın kapatılmasının söz konusu olmadığı kaydedildi. Ovaköy ile ilgili hazırlıklar da toplantıda değerlendirildi. Sınır kapılarıyla ilgili gelişmelerin merkezi hükümetle düzenli olarak değerlendirildiği de belirtidi. Kuzey Irak’taki gelişmelerden sonra başlatılan askeri tatbikatların süreceği, ancak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bugünkü yapısından farklı olarak askeri harekât ve müdahaleye girişmeyeceği bilgisi paylaşıldı. TSK’nın böylesine bir görev üstlenmesinin, ancak merkezi hükümetin talebiyle olacağı, mevcut durumunun şimdilik aynen devam ettiği ifade edildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın yaptığı ziyaretler değerlendirilirken, olası gelişmelerle konusunda TSK’nın tüm hazırlıklarını yapıldığı kaydedildi.