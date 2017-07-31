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    Barzani'ye muhalefet şoku

    AA
    31 Temmuz 2017 - 14:06Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 14:23

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi "iki yıldır toplanamayan meclisin yeniden normal çalışmalarına başlaması gerektiğini ve referandumdan önce bölgede çözülmesi gereken çok daha öncelikli sorunlar olduğunu" belirtti.

    "Amerika'nın Sesi" radyosuna konuşan Goran Hareketi Karar Komitesi Başkanı Muhammed Tevfik Rahim, dün IKBY Başkanı Mesut Barzani başkanlığında toplanan Yüksek Referandum Kurulu'nda alınan "iki hafta içerisinde meclisin işlevsel hale getirilmesi" kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Goran Hareketi olarak "meclisin sadece işlevsel hale getirilmesini değil normalleşmesini istediklerini" kaydeden Rahim, "Meclisin işlevsiz kaldığı 15 Ağustos 2015 tarihinden önceki normal durumuna dönmesi ve başkanlık yasasını görüşmesi gerekiyor. Bunun dışında herhangi bir şartı kabul etmiyoruz." dedi.
    Meclisin normalleşmesi halinde Goran'ın daha önce ısrarla taviz vermekten kaçındığı bazı taleplerinden vazgeçmesinin mümkün olup olmayacağına ilişkin soruya Rahim, "Hayır. Tüm taleplerimiz adil ve yerindedir. Meclis nerede durmuşsa orada işine devam etmeli ve normalleşmelidir." cevabını verdi.

    REFERANDUM ÖNCESİ ÇÖZÜLMESİ GEREKEN ÇOK SORUN VAR

    Referandum konusuna da değinen Rahim, "bunun siyasi değil ancak ulusal bir mesele olduğunu" ifade etti. Rahim, "Referandum konusu halkın temsil edildiği merci olan meclis çatısı altında görüşülmeli ve IKBY halkının çıkarına olup olmadığına burada karar verilmeli" şeklinde konuştu. Goran Hareketi Karar Komitesi Başkanı şunları kaydetti: "Referandum meselesine meclis karar verecek, siyasi partiler değil. Bunun yanında referandum öncesi görüşülmesi gereken birçok sorun var. Ekonomik, siyasi ve savaş gibi krizler mevcut. Bizim için şu durumda bunlar her şeyden daha önemli. Eğer bu krizler çözülürse, daha sonra başka meseleler de ele alınabilir."

    Meclisin işlevsiz halde olmasından dolayı Yüksek Referandum Kurulu'na üye göndermediklerini belirten Rahim, meclisin normalleşmesi durumunda da söz konusu kurula herhangi bir üye göndermeyi düşünmediklerini aktardı.  Barzani başkanlığında dün toplanan Referandum Yüksek Kurulu'nda, yaşanan siyasi kriz nedeniyle yaklaşık iki yıldır toplanamayan meclisin "iki hafta içerisinde" yeniden çalışmalarına başlaması kararı alınmıştı.  IKBY Başkanı Barzani, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada uzun süreden beri tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını duyurmuştu.

    SİYASİ KRİZİN NEDENİ

    IKBY'deki Süleymaniye merkezli Goran Hareketi, başkanlık süresi dolan Mesut Barzani'nin görev süresinin uzatılmasına karşı çıkarak Ekim 2015'te Süleymaniye kentinde kitlesel gösteriler düzenlemişti.  Söz konusu gösterilerde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) binalarının hedef alınması üzerine 12 Ekim 2015'te IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin kararıyla hükümette görev alan Goranlı bakanlar ve Meclis Başkanı Yusuf Muhammed görevinden azledilmişti.
    Bu gelişmenin ardından Goranlı bakanlar ile Muhammed'in Erbil'e girişine izin verilmemiş ve siyasi kriz giderek derinleşmişti.

     

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    Etiketler: Barzani , KYB , muhalefet
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