Barzani'ye kötü haber: 2014 değil 2003!

Mustafa, Erbil kentinde düzenlediği basın toplantısında, Irak merkezi hükümetinin, Peşmerge güçlerinin Baas jejimi dönemindeki 2003 öncesi sınırlarına, kuzeye doğru çekilmesini istediğini ifade etti.

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu öncesi Erbil ve Bağdat arasında yapılan anlaşmanın Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere yapılan askeri operasyonla ihlal edildiğini dile getiren Mustafa, Peşmerge'nin 2014 yılında terör örgütü DEAŞ öncesi elinde tuttuğu bölgelerde de kalmasına izin verilmediğini söyledi.

BMGK İLE İRTİBAT

IKBY'nin ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Mustafa, Peşmerge'nin 2003 sınırlarına çekilmesi talebine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle irtibata geçtiklerini ve durumun ciddiyetini kendilerine ilettiklerini kaydetti.

IKBY'nin 25 Eylül referandumu öncesi ve sonrasında da Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözülmesi konusunda şartsız bir şekilde görüşmeye hazır olduğunu hatırlatan Mustafa, Bağdat'ın sorunları askeri yöntemle çözme konusunda ısrarcı olduğunu savundu.

"HAŞDİ ŞABİ İLERLİYOR" İDDİASI

Öte yandan Irak'taki Haşdi Şabi güçleri sözcüsü Kerim Nuri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) sınırlarına yönelik bir ihlalde bulunmadıklarını belirtti.



Sözcü Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Irak güvenlik güçlerince, Kürdistan Bölgesi'nin sınırlarına yönelik herhangi bir ihlal söz konusu değildir." dedi.

Nuri, Haşdi Şabi bünyesinde yer alan tüm silahlı grupların şimdiye kadar girdiği tüm bölgelerde Irak Başkomutanlığı'nın talimatıyla hareket ettiğini vurguladı.

IKBY Peşmerge Bakanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin Erbil ile Bağdat arasında daha önce yapılan anlaşmayı dikkate almayarak ilerleyişe devam ettiklerini öne sürmüştü.