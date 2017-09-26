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    Barzani'ye ilk tebrik onlardan! Şaşırttılar

    Hürriyet Haber
    26.09.2017 - 16:35 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 16:35

    Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Charles Puigdemont, tartışmalı referandum dolayısıyla Başkan Mesud Barzani’yi tebrik etti.

    Barzani yönetimine yakınlığıyla biline Rudaw haber ajansı, Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Charles Puigdemont'un, dün gerçekleştirilen tartışmalı bağımsızlık referandumu dolayısıyla Başkan Mesud Barzani’yi tebrik ettiğini aktardı.

    Twitter’dan açıklama yapan Puigdemont, "Bu sabah Başkan Barzani’yi telefonla arayarak Kürdistan Bölgesi referandumundan dolayı tebrik ettim" ifadesini kullandı. Puigdemont devamında, "Telefon görüşmesinde, ikimiz de referandumdan başarılı bir sonuç alma temennisinde bulunduk" diye belirtti.

    KATALONYA BÖLGESİ DE 1 EKİM'DE REFERANDUM YAPMAYI PLANLIYOR

    Katalonya da 1 Ekim’de referandum düzenleyerek, İspanya’dan ayrılmak için sandığa gitme kararı aldı. İspanya Anayasa Mahkemesi referandumunun yasalara aykırı olduğunu söyleyerek kararı askıya almıştı. Ancak Katalanlar her şeye rağmen referanduma gitmekte kararlı.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , katolonya , barcelona , kuzey ırak , referandum
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