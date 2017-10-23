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    Barzani'ye çok pahalıya patladı: İtiraf geldi

    AA
    23.10.2017 - 19:21 | Son Güncelleme:

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını belirtirken, devam eden askeri operasyonların bunun önünde engel oluşturduğunu öne sürdü. Barzani, düşen petrol geliri nedeniyle "Maaşların ödenmesi konusunda bir sorun çıktı, ancak sorunun çözüleceği ve maaşların ödeneceği konusunda halkımız emin olsun" ifadelerini kullandı. 

    Erbil'de katıldığı bir programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Barzani, "Bağdat ile sorunları anayasa çerçevesinde çözmek istiyoruz. Bu konu için Bağdat'a bir heyet gönderip, yeni bir sayfa açmaya hazırız." dedi.

    Barzani, Bağdat'a heyet gönderilmesi konusunda henüz bir tarih belirlenmediğini dile getirirken, "Onların (Bağdat'ın) vereceği yanıtı bekliyoruz. Bölgesel hükümet, Bağdat ile sorunların anayasa çerçevesinde çözülmesi taraftarı." ifadelerini kullandı.

    İSTİKRARI ETKİLİYOR

    Erbil ile Bağdat arasında halihazırdaki en büyük sorunun merkezi yönetimin askeri operasyonları olduğunu öne süren Barzani, "Maalesef askeri operasyonun devam etmesi, o bölgelerin güvenlik ve istikrarını ciddi bir şekilde etkiliyor. Aynı zamanda her iki taraf arasında diyaloğun başlamasını da engelliyor. Sorunların bitmesi ve diyaloğun en kısa zamanda başlamasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

    Neçirvan Barzani, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin 1 Kasım itibarıyla görev süresinin dolması nedeniyle bundan sonraki sürece ilişkin bir soru üzerine, "Yasal olarak IKBY Başkanı'nın görevi sona eriyor. Barzani de yasaları çiğneme taraftarı değil." karşılığını verdi.

    SORUN ÇIKTI

    Irak merkezi hükümetinin Kerkük'te IKBY'nin elinde tuttuğu tüm petrol yataklarını denetim altına almasından ötürü petrol gelirinin ciddi bir şekilde düşmesinin memur maaşlarının ödenmesinde sıkıntı yaratacağı ihtimaline ilişkin ise Barzani, "Maaşların ödenmesi konusunda bir sorun çıktı, ancak sorunun çözüleceği ve maaşların ödeneceği konusunda halkımız emin olsun." ifadelerini kullandı. 

     

     

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    Etiketler: referandum , Neçirvan Barzani
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