Barzani'ye büyük şok! Meclise alınmadılar

Irak Parlamentosu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) milletvekillerinin bugünkü oturuma katılmasına izin vermedi.

Oturuma 175 Iraklı parlamenter katıldı. Parlamento Başkanı Selim Cuburi ile Şii Ulusal Koalisyonu, IKBY'de yapılan bağımsızlık referandumunda oy kullanan Kürt parlamenterlerin, dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etti. Cuburi, referandumda oy kullanan parlamenterlerin listesini talep etti.

Cuburi, vekillerin yargılanıp parlamenterliklerinin de düşürülmesi isteniyor.

1 KASIM'DA SEÇİME GİDİYORLAR

Sabah saatlerinde yapılan açıklamada IKBY'nin 1 Kasım'da hem parlamento hem de başkanlık seçimine gideceği belirtilmişti.

Uydudan yayın yapan Erbil merkezli Rudaw televizyonuna konuşan Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandumun Komisyonu Başkanı Hendren Muhammed, belirlenen tarihte seçimlerin gerçekleştirilmesi için hazır olduklarını aktarmıştı.

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