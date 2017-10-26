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    Barzani'ye 4'lü kıskaç: Saldırıya geçtiler

    ERBİL/AA
    26.10.2017 - 20:07 | Son Güncelleme:

    Irak güçleri ile Peşmerge arasında Musul'un kuzeybatısı ve güneyinde şiddetli çatışmaların sürdüğü belirtildi. Irak yönetiminin Musul'un kuzeybatısında Peşmerge'nin elinde tuttuğu bölgelere 4 koldan saldırıya geçtiği belirtildi.

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak güçleri ve onlara destek veren Haşdi Şabi'nin Musul'un kuzeybatısında 4 koldan saldırıya devam ettiği öne sürüldü.

    Açıklamada, Irak güçleri ve Haşdi Şabi'nin Bardiye ve Hamad Ağa köyünden Ayn Uveys'e, Muşref'ten Sufaya köyüne, Rabia kasabasından ise Mahmudiye'ye doğru Peşmerge'nin elinde tuttuğu bölgeleri almak istediği ifade edildi.

    Barzaniye 4lü kıskaç: Saldırıya geçtiler

     

    PEŞMERGE MAHMUR İLÇESİNE GİRDİ

    Irak ordusu bünyesindeki 16'ncı Tugay'da görevli Albay Hüseyin Anbaki ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Musul'un güneyindeki Mahmur ilçesinin dışında konuşlanan Peşmerge güçlerinin Irak ordusunun bazı bölgelerden çekilmesiyle ilçe merkezine girdiğini söyledi.

    Barzaniye 4lü kıskaç: Saldırıya geçtiler

    Anbaki, "Mahmur merkezine ulaşan Peşmerge güçleri, kaymakamlık binasından yaklaşık 200 metre mesafede bulunuyor." dedi.

    İlçe merkezinde şiddetli çatışmaların sabahtan bu yana devam ettiğini belirten Anbaki, Mahmur'un yüzde 70'inin Peşmerge'nin kontrolüne geçtiğini aktardı. 

     

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    Etiketler: barzani
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