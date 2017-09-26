Barzani’nin üç kanalı Türksat’tan çıkarılacak

RTÜK, hava durumu verilirken Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni ‘Kürdistan Bölgesi’ olarak gösteren, K24 TV ve Waar TV kanalları ile Barzani’ye ait olan ve benzer yayınlar yaptığı tespit edilen Rudaw’ı, hem yayın içerikleri hem de yayın lisansları bulunmadığı gerekçesiyle Türksat’tan çıkarma kararı aldı.

RTÜK, hava durumu verilirken Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni ‘Kürdistan Bölgesi’ olarak gösteren, K24 TV ve Waar TV kanalları ile Barzani’ye ait olan ve benzer yayınlar yaptığı tespit edilen Rudaw’ı, hem yayın içerikleri hem de yayın lisansları bulunmadığı gerekçesiyle Türksat’tan çıkarma kararı aldı.