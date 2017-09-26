Barzani’nin üç kanalı Türksat’tan çıkarılacak

Parfüm seçerken dikkat etmeniz gereken 6 şey
Asla vazgeçilmeyen güzellik unsurlarından bir tanesi parfüm… Peki, parfümünüzü seçerken nelere dikkat etmelisiniz? Nasıl daha kalıcı bir koku elde edebilirsiniz, kişiliğinizi kokunuzla nasıl...
RTÜK, hava durumu verilirken Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni ‘Kürdistan Bölgesi’ olarak gösteren, K24 TV ve Waar TV kanalları ile Barzani’ye ait olan ve benzer yayınlar yaptığı tespit edilen Rudaw’ı, hem yayın içerikleri hem de yayın lisansları bulunmadığı gerekçesiyle Türksat’tan çıkarma kararı aldı.