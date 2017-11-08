Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Barzani'nin hedefinde yine ABD var: Biliyorlardı

    Barzani'nin hedefinde yine ABD var: Biliyorlardı

    İHA
    08.11.2017 - 20:04 | Son Güncelleme:

    IKBY eski Başkanı Mesud Barzani, geçen ay Kerkük ve diğer Kürt bölgelerini ele geçirmek için gerçekleştirilen Irak operasyonunun ABD ve İngiltere'nin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini bildirdi.

    Barzani yaptığı açıklamada, "Evet, İran tarafından gerçekleştirilen Kerkük'ü ele geçirme operasyonunun ABD ve İngiliz yetkililerin bilgisi dahilinde gerçekleştiğine inanıyoruz" dedi.

    Bağdat'ın yasadışı saydığı IKBY referandumu sonrasında Şii milisler tarafından desteklenen Irak ordusu 21 Ekim'de Kerkük 'ün tamamını ele geçirdi.

    1 Kasım'da KRG ve Kürdistan Demokrat Partisi genel başkanlığını bırakan Barzani, tekrar seçimlere gitme kararını savundu.

    Barzani, "Zamanlamanın iyi olduğuna inanıyoruz. Çünkü şu anda bulundukları yerlerde nüfus ve durumu değiştirme politikalarını uygulayan Irak kuvvetleri bunu referandumdan önce planlıyordu” diye açıklamada bulundu.

    Barzani faturayı ABDye kestiBarzani faturayı ABD'ye kesti

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: referandum , ABD
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri