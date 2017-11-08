Barzani'nin hedefinde yine ABD var: Biliyorlardı

Barzani yaptığı açıklamada, "Evet, İran tarafından gerçekleştirilen Kerkük'ü ele geçirme operasyonunun ABD ve İngiliz yetkililerin bilgisi dahilinde gerçekleştiğine inanıyoruz" dedi.

Bağdat'ın yasadışı saydığı IKBY referandumu sonrasında Şii milisler tarafından desteklenen Irak ordusu 21 Ekim'de Kerkük 'ün tamamını ele geçirdi.

1 Kasım'da KRG ve Kürdistan Demokrat Partisi genel başkanlığını bırakan Barzani, tekrar seçimlere gitme kararını savundu.

Barzani, "Zamanlamanın iyi olduğuna inanıyoruz. Çünkü şu anda bulundukları yerlerde nüfus ve durumu değiştirme politikalarını uygulayan Irak kuvvetleri bunu referandumdan önce planlıyordu” diye açıklamada bulundu.

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