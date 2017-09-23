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    Barzani'nin bağımsızlık referandumu resmen başladı!

    Hürriyet Haber
    23.09.2017 - 11:06 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 11:27

    Iraklı Kürtlerin bağımsızlık referandumu resmen başladı. Referanduma ilk oy elektronik olarak Çin'den geldi.

    25 Eylül'de yapılması planlanan Iraklı Kürtlerin bağımsızlık referandumunda ilk oyun kullanıldığı açıklandı. Kürdistan Bölgesi Yüksek Seçim ve Referandum Konseyi Genel Veri Müdürü Karwan Celal,  referandumda yurtdışında yaşayanlar elektronik oylarını bugünden itibaren kullanılabileceğini açıkladı. 

    Saat farkından dolayı Çin'de elektronik oy verme işlemlerinin başladığını belirten Karwan Celal, "Referandumda ilk oy Çin'de kullanılmış oldu." dedi.

    ABD ve DEAŞ'a karşı mücadele veren koalisyon bünyesindeki bazı ülkeler ise böyle bir adımın mücadeleyi zayıflatacağı gerekçesiyle referandumun 2 yıl ertelenmesini talep ediyor.

    IKBY lideri Mesud Barzani ise erteleme için artık çok geç olduğunu, referandumun yapılacağını söylüyor.

    Türkiye ve İran referandumun düzenlenmesine karşı. Ankara'dan yapılan açıklamalarda referandumun tarihi bir hata olacağı ve beraberinde sadece bölgesel değil, küresel bir krizi getireceği uyarıları yapılıyor.

     

    Etiketler: Referandum , Barzani , Türkiye
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