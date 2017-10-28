Barzani'den sürpriz mektup: Başkanlığı bırakıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani parlamentoda okunması için gönderdiği mektupla, 1 Kasım tarihinde yetkilerini parlamentoya ve hükümete devredeceği bildirildi.

Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rûdaw’ın haberine göre Cafer İbrahim Eminki, “Bugün Barzani, yarın ki parlamento oturumunda okunması için bir mektup gönderdi” dedi.

Cafer İbrahim Eminki, mektubun parlamento oturumunda okunduktan sonra, üyeler tarafında görüşüleceğini söyledi.

Rûdaw muhabiri, “Mektubunda Başkan Barzani’nin, Başkanlık yetkilerinin IKBY Parlamentosu ve IKBY Hükümeti’ne bölüştürülmesine” yer verdiğini belirtti.

Reuters da Barzani'nin 1 Kasım'da yetkilerini parlamentoya devredeceğini aktardı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR