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    Barzani'den ilk ziyaret Kerkük'teki Peşmerge'ye!

    DHA
    02.10.2017 - 19:00 | Son Güncelleme:

    IRAK Bölgesel Kürt Yönetim’inin Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül’de yapılan bağımsızlık referandumdan sonra ilk ziyaretini Kerkük’e yaptı. Barzani, Kerkük’te kentin güvenliğini sağlayan Peşmerge komutanları ile bir araya geldi.

    Kuzey Irak’ta 25 Eylül’de yapılan bağımsızlık referandumundan sonra, Barzani referandumda en çok tartışılan yerlerin başında gelen Kerkük’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

    Barzaniden ilk ziyaret Kerkükteki Peşmergeye

    Kerkük’te Barzani’yi, Irak kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) 1’inci Genel Sekreter Yardımcısı ve aynı zamanda Bölgesel Yönetim Başkan Yardımcısı olan Kosret Resul ve diğer yetkililer karşıladı.

    Barzaniden ilk ziyaret Kerkükteki Peşmergeye

    Fotoğraflar: Rudaw

    Ziyareti kapsamında IKYB’nin Kerkük teşkilatını ziyaret eden Mesut Barzani burada Kerkük’ün güvenliğini sağlayan Peşmerge komutanları ile bir araya geldi.

    Etiketler: barzan , kerkük , ziyaret
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