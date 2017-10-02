Barzani'den ilk ziyaret Kerkük'teki Peşmerge'ye!

Kuzey Irak’ta 25 Eylül’de yapılan bağımsızlık referandumundan sonra, Barzani referandumda en çok tartışılan yerlerin başında gelen Kerkük’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kerkük’te Barzani’yi, Irak kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) 1’inci Genel Sekreter Yardımcısı ve aynı zamanda Bölgesel Yönetim Başkan Yardımcısı olan Kosret Resul ve diğer yetkililer karşıladı.



Fotoğraflar: Rudaw

Ziyareti kapsamında IKYB’nin Kerkük teşkilatını ziyaret eden Mesut Barzani burada Kerkük’ün güvenliğini sağlayan Peşmerge komutanları ile bir araya geldi.