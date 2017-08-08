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    Barzani'den referandum açıklaması: Söz konusu değil...

    AA
    08 Ağustos 2017 - 19:43Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 19:43

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun ertelenmesinin söz konusu olmadığını belirterek "Eğer referandum ertelenirse, bunun karşılığı ne olacaktır. Referandum tarihinde herhangi bir değişiklik şu anda yok" dedi.

    Barzani, Erbil kentindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) Politbürosu'nu ziyaretinin ardından KYB Politbüro Sorumlusu Mela Bahtiyar ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

    Siyasi krizden dolayı yaklaşık iki yıldır toplanamayan meclisin ne zaman faaliyete geçeceği hakkında gazetecilere bilgi veren Barzani, "Meclisin işlevini yerine getirecek duruma gelmesi için herhangi bir koşulumuz yok, en kısa zamanda çalışmalarına başlamasını istiyoruz." dedi.

    GÖRÜŞME YAPILMADI

    IKBY'deki bazı tarafların referandumun ertelenmesini istediğine yönelik açıklamalara da cevap veren Barzani, şunları söyledi:

    "Referandumun ertlenmesiyle ilgili herhangi bir görüşme yapılmadı. Siyasi partilerin toplantısında verilen karar olduğu gibi uygulanacaktır. Bizden referandumu ertelememizi isteyenlerin, bir alternatif sunması gerekiyor. Eğer referandum ertelenirse, bunun karşlıığı ne olacaktır. Referandum tarihinde herhangi bir değişiklik şu anda yok."

    Bunun yanında KYB'li Bahtiyar ise Meclis'in işleve geçmesi için siyasi partilerin tavırlarının birkaç gün içerisinde tamamen netleşeceğini ve sonucun ne olacağının ortaya çıkacağını belirtti.
    IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran tarihinde siyasi partilerle yaptığı toplantıda referandumun 25 Eylül tarihinde yapılacağını bildirmişti.

    IKBY'DEKİ SİYASİ KRİZİN NEDENİ

    IKBY'deki Süleymaniye merkezli Goran Hareketi, başkanlık süresi dolan Mesut Barzani'nin görev süresinin uzatılmasına karşı çıkarak Ekim 2015'te Süleymaniye kentinde kitlesel gösteriler düzenlemişti.
    Söz konusu gösterilerde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) binalarının hedef alınması üzerine 12 Ekim 2015'te IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin kararıyla hükümette görev alan Goranlı bakanlar ve Meclis Başkanı Yusuf Muhammed görevinden azledilmişti.

    Bu gelişmenin ardından Goranlı bakanlar ile Muhammed'in Erbil'e girişine izin verilmemiş ve siyasi kriz giderek derinleşmişti.

    Etiketler: barzani , referandum , Referandum , ıkby
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