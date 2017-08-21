Barzani'den referandum açıklaması

Barzani, Erbil kentindeki Saad Abdullah Konferans Salonu'nda IKBY'deki sendika ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelerek, referandumla ilgili bir konuşma yaptı.

Eylül'de düzenlemek istedikleri referanduma ülkelerin vermiş olduğu tepkilere değinen Barzani, "Bazı ülkelerin ve halkların 'referandum zamanı değildir' açıklamasına gerçekten şaşırıyorum. Bir günah işlemedik! Bu gayet demokratik ve barışçıl bir uygulama. Doğal hakkımızı kullanıyoruz. Aslında bir halkın isteklerini engellemeye çalışmak suçtur." ifadelerini kullandı.

"REFERANDUMU ERTELEMEYECEĞİZ"

Referandumun ertelenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Barzani, "Referandumdan daha iyi bir alternatif varsa buyursunlar ancak 140'ıncı maddeyi (anayasadaki tartışmalı bölgelerin statüsü) uygulamaya koyacağız, Peşmerge'ye biraz para göndereceğiz deseler olmaz. Birkaç ay sürer ve durum eskiye döner. Herkes iyi biliyor, mesele taraflar arasında güvenin yok olmasıdır. Referandumu ertelemeyeceğiz." diye konuştu.

Düzenlemek istedikleri referandumun, Irak'ın bütünlüğüne tehdit olup, anayasada böyle bir hükmün yer almadığına yönelik açıklamalara tepki gösteren Barzani, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Irak'ın bütünlüğü için anayasada şöyle diyor; 'yasaların uygulanmaya konulması halinde bütünlük sağlanır'. Bunun anayasaya eklenmesi için zamanında çok tartıştık. Şimdi ise, şunu söylüyorlar; 'anayasada size referandum yapılması hakkını sağlayan hiçbir madde yok'. Peki, anayasanın hangi maddesi bizim bütçemizin kesilmesi hükmünü veriyor?"