MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Barzani'den referandum açıklaması

    Barzani'den referandum açıklaması

    AA
    21 Ağustos 2017 - 22:58Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 22:58

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül'de yapılması öngörülen referandumun ertelenmesinin söz konusu olmadığını yineleyerek bunun en doğal hakları olduğunu belirtti.

    Barzani, Erbil kentindeki Saad Abdullah Konferans Salonu'nda IKBY'deki sendika ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelerek, referandumla ilgili bir konuşma yaptı.

    Eylül'de düzenlemek istedikleri referanduma ülkelerin vermiş olduğu tepkilere değinen Barzani, "Bazı ülkelerin ve halkların 'referandum zamanı değildir' açıklamasına gerçekten şaşırıyorum. Bir günah işlemedik! Bu gayet demokratik ve barışçıl bir uygulama. Doğal hakkımızı kullanıyoruz. Aslında bir halkın isteklerini engellemeye çalışmak suçtur." ifadelerini kullandı.

    "REFERANDUMU ERTELEMEYECEĞİZ"

    Referandumun ertelenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Barzani, "Referandumdan daha iyi bir alternatif varsa buyursunlar ancak 140'ıncı maddeyi (anayasadaki tartışmalı bölgelerin statüsü) uygulamaya koyacağız, Peşmerge'ye biraz para göndereceğiz deseler olmaz. Birkaç ay sürer ve durum eskiye döner. Herkes iyi biliyor, mesele taraflar arasında güvenin yok olmasıdır. Referandumu ertelemeyeceğiz." diye konuştu.
    Düzenlemek istedikleri referandumun, Irak'ın bütünlüğüne tehdit olup, anayasada böyle bir hükmün yer almadığına yönelik açıklamalara tepki gösteren Barzani, konuşmasını şöyle tamamladı:

    "Irak'ın bütünlüğü için anayasada şöyle diyor; 'yasaların uygulanmaya konulması halinde bütünlük sağlanır'. Bunun anayasaya eklenmesi için zamanında çok tartıştık. Şimdi ise, şunu söylüyorlar; 'anayasada size referandum yapılması hakkını sağlayan hiçbir madde yok'. Peki, anayasanın hangi maddesi bizim bütçemizin kesilmesi hükmünü veriyor?"

    Etiketler: referandum , barzani , IKBY , ıkby
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri