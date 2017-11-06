Barzani'den geri adım! 'Türkiye dahil tüm ülkelerle görüşmek istiyoruz'

Erbil kentinde bugün yapılan Bakanlar Kurulutoplantısı sonrasında gazetecilere konuşan IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani,Bağdat’a Irak anayasası çerçevesinde görüşmelere hazır olduklarını bildirdiklerini, sorunların karşılıklı anlayışla çözülebileceğine inandıklarını söyledi. Barzani, basın toplantısında şunları kaydetti:



"Geride kalan 14 yıl şunu bize gösterdi: Irak bütçe yasa tasarısında Kürdistan bölgesine vilayetler düzeyinde muamele yapılmıştır. Bu anayasaya aykırıdır. Bağdat’la uygun bir çözüm bulunmasından ve kalıcı bir ateşkesten yanayız. Eğer Kürdistan bölgesinin yüzde 17’lik bütçe payı verilirse, petrol konusunu da görüşmeye hazırız. Kerkük’te yaşananlardan sonra Kürdistan bölgesinin petrolü yarıya kadar azalmıştır. Hepmizin şu soruyu sorması lazım: Irak’ta istikar istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Bağdat’ın da bunu kendine sorması lazım. Bir yandan halka maaşları göndermeye hazır oldukları mesajını veriyorlar, diğer yandan göndermeyeceklerini gösteriyorlar. ABD’nin, Erbil-Bağdat arasında görüşmelerin başlaması için henüz bir çabası olmadı. Sınır kapıları sorununu Irak anayasası çerçevesinde çözmek istiyoruz. Askeri, katı üslupla değil. Bu çözüm değildir. Askeri heyetler arasında görüşme var ancak herhangi bir anlaşma imzalanmış değil."



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Neçirvan Barzani, Türkiye de dahil bütün ülkelerle sorunların çözümü için görüşmek istediklerin ifade etti. Barzani, "Türkiye bizim için kötü olan 1980 ve 1990’lı yıllırda bize kapılarını açtı. Türkiye zor günlerde halkımıza kapılarını açtı. Türkiye’yle, İran’la ilişkilerimiz var. Çaba gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Tartışmalı bölgelerle ilgili sorunlar anayasaya göre çözülmelidir" diye konuştu.





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR