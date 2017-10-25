Barzani'den geri adım: Referandum sonucu askıya alındı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Türkiye dahil tüm bölge ülkelerinin yanı sıra ABD’nin karşı çıktığı bağımsızlık referandumunun sonuçlarını askıya aldı.

IKBY Başkanı Mesud Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rudaw sitesinin haberine göre; Erbil bu kararı merkezi Bağdat hükümetiyle diyalog sürecini başlatmak için aldı.

Bu sabah saatlerinde yayınlanan açıklamada, IKBY yönetiminin savaş istemediği, Kürt bölgesinde ateşkes ilan edeceği ve tüm askeri operasyonları durduracağı belirtildi.

Açıklamada, IKBY ve Irak halkının çıkarları göz önünde bulundurularak, Irak hükümeti ve dünya kamuoyuna, "ateşkesin sağlanması ve IKBY'deki tüm askeri operasyonların acilen durdurulması, 25 Eylül'de yapılan referandum sonuçlarının dondurulması ve IKBY ile merkezi yönetim arasında Irak Anayasası temelinde diyaloğa başlanması" önerisi sunuldu.