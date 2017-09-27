Barzani'den flaş referandum açıklaması!

Barzani, "Petrol boru vanası Türkiye' nin elindedir. Ama Türkiye ile imzalanan bir anlaşmamız var" dedi.

Erbil merkezli Rudaw'ın aktardığına göre "Türkiye'nin IKBY'nin dışarıya açılan kapısı" olarak niteleyen Neçirvan Barzani, "Savaşa gidecek bir bağımsızlık olmasını istemiyoruz" ifadesini kullandı.

Yapılan referandumun Türkiye’nin milli güvenliğine bir tehdit olarak algılanmasını istemediklerini söyleyen Barzani, “Türkiye ile olan ilişmiz eskiye dayalıdır ve devam edecektir. Kesinlikle sınırları değiştirmeyeceğiz. Sınırlar olduğu gibi kalacaktır. Türkiye ile diyaloğu geliştirmek istiyoruz” diye konuştu.

“Savaşa gidecek bir bağımsızlık istemiyoruz” diyen Barzani, “Bağdat ile diyalog yöntemleriyle çözüm istiyoruz. Türkiye bizim dışarıya açılan kapımızdır. Bölge için istikrar faktörü olacağız” dedi.

Barzani, Habur' da yürütülen tatbikat ile ilgili ise şunları söyledi:



"Tatbikatın sınırlarımızın içine getirileceğine inanmıyorum. Ancak bu tarafa geçmeyi düşünürse kesinlikle buna karşı tavrımız olacaktır. Ancak böyle bir şey olacağını beklemiyor ve zannetmiyorum."

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