Barzani sonunda açıkladı: 1 Kasım'dan itibaren yokum

Ajansın haberine göre Kürt lider kapalı bir oturumla toplanan IKBY Parlamentosu'na gönderdiği mektupta "1 Kasım'dan görevlerimi yerine getirmeyeceğim. Görev süremin herhangi bir şekilde uzatılmasını reddediyorum" ifadelerini kullanıyor.

Barzani, IKBY Başkanlığı Yasası'nın değiştirilmesi ya da başkanlık dönemini uzatılması kabul edilemez" diye devam ediyor.

Parlamento Salı günü Barzani ve yardımcısı Kosrat Rasul ile Başkanlık Divanı Başkanı Fuat Hüseyin'in yetkilerini dondurmuş, bölgede 8 ay içinde genel seçim yapılacağını duyurmuştu.

Başkanlık seçimi için ise herhangi bir tarih belirlenmemişti.n Daha önce bu iki seçimin de 1 Kasım'da yapılması planlanmış ancak Kerkük vilayetinin Bağdat yönetiminin kontrolüne geçmesinin ardından seçimler ertelenmişti.

GÖREV SÜRESİ 2013'TE DOLDU

2005 yılından beri IKBY Başkanlığını yürüten Barzani, bu yıl başında yaptığı açıklamada o zamanlar Kasım'da yapılması öngörülen seçimlerde aday olmayı düşünmediğini açıklamıştı. Ancak bu açıklamanın sürpriz bağımsızlık referandumu öncesi yapıldığını not etmek gerekiyor. Bölgede en son 2009'da yapılan Başkanlık Seçimi'nin Barzani kazanmıştı.

2013'te Barzani'in görev süresi dolarken hiç seçim yapılmada görev süresi uzatılmıştı.

Kürt lider Molla Mustafa'nın oğlu olarak 1946'da doğan Mesud Barzani, onlarca yıl peşmerge saflarında savaştıktan sonra, 2003'te Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in ABD müdahalesiyle devrilmesinin ardından Kuzey Irak'ta oluşan özerk yönetimin merkezindeki siyasi aktörlerden biri oldu.

REFERANDUM SONRASI ELEŞTİRİLER

IKBY'nin seçimle göreve gelen ilk başkanı olan Barzani'nin 2013'te biten görev süresi önce 2 yıl uzatılmış ardından 2015'te bir kez daha 2 yıllık görev uzatımına gidilmişti. O dönemde parlamentonun faaliyetleri askıya alınmıştı.

Barzani'nin inisiyatifiyle 25 Eylül'de IKBY'de yapılan ve referandumuna katılan seçmenlerin yaklaşık yüzde 93'ü bağımsızlığa "Evet" demişti.

Irak hükümetinin "yasa dışı" olduğu gerekçesiyle tanımadığı referanduma katılım oranı ise yaklaşık yüzde 43 olmuştu.



