Barzani: Referandumda kararlıyız

Merkezi hükümeti eleştiren Barzani, "Peşmerge güçleri, 10 yıldan beri haklarını talep ediyor, ancak bize 1 kurşun dahi göndermediler. Ancak Haşdi Şabi yasası iki saatte kabul edilip bu güçlere silah ve mali destek sağlandı." diye konuştu.

Irak'ta mezhepçiliğin hüküm sürdüğünü ve Bağdat ile aralarında gerçek bir ortaklık olmadığını ifade eden Barzani, Kürt halkının bu nedenle referandum kararı aldığını savundu.

Barzani, referandum kararının uluslararası hukuka aykırı olmadığını öne sürerek, "Bağdat, Kürtlerle hiçbir anlaşmayı uygulamadı. Haşdi Şabi, Kürt halkını her gün tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

IKBY Başkanı Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını duyurmuştu. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise Barzani'nin referandum ilanından sonra yaptığı açıklamada "bunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını" kaydetmişti.