Barzani: Oylarınızla yeni bir aşamaya geçtik

Barzani, “Siz, Kürdistan halkı olarak, iradenizin kırılmasına izin vermediniz, ve bağımsızlığa ‘evet’ diyen; enfale (ganimetler), kimyasal saldırılara ve soykırıma hayır diyen oylarınızla yeni bir aşamaya geçtik” dedi.



Irak Başbakanı İbadi ve diyaloğa inanan başkaca aktörlere seslenen Barzani, müzakere kapısının yüzlerine kapatılmamasını istedi. IKBY lideri, “Sizinle çok uzun bir tecrübemiz var. İniş ve çıkışlarımız oldu. Tehdit yerine gelin dostane bir şekilde ciddi görüşmelere başlayalım. Referandum emrivaki fikirlerin dayatılması ve sınırların çizilmesi için değildi” ifadelerini kullandı.



Barzani şöyle devam etti: “Türkiye ve İran’ın kimyasal saldırı ve büyük göç zamanında sergilediği tutumu takdirle karşılıyoruz. 25 yıldır bir tehdit değil, ancak istikrar faktörü olduğumuzu ispatladık.” Barzani, uluslararası toplumun referanduma verdiği tepkinin doğru olmadığını da sözlerine ekledi.