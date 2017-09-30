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    Barzani köşeye sıkıştı! Erbil havalimanı bomboş...

    Hürriyet Haber
    30.09.2017 - 14:21 | Son Güncelleme:

    IKBY yönetimi tüm dünyanın karşı çıkmasına rağmen gerçekleştirilen referandumun ardından Bağdat yönetiminin yaptırımları karşısında köşeye sıkışmış durumda. Erbil ve Süleymaniye'de dün 18.00 itibariyle tüm uçuşlar durdurulurken Barzani BM'den yardım istedi.

    Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen tartışmalı referandumun ardından Erbil yönetimi giderek köşeye sıkıştı. Başta Türkiye, Irak ve ABD olmak üzere pek çok ülkenin karşı çıktığı referandumun gerçekleştirilmesi üzerine tüm ülkelerden sert açıklamalar geldi.

    Irak hükümetinin kararıyla dün Erbil ve Süleymaniye'de 18.00 itibariyle tüm uçuşlar durduruldu.

    Barzani, Bağdat yönetimi ve BM'ye çağrıda bulunarak uçuş yasağının bir an önce kaldırılmasını istedi. AP'nin bugün Erbil uluslararası havalimanında çektiği karelerde havalimanının bomboş olduğu görülüyor. 

    Barzani köşeye sıkıştı Erbil havalimanı bomboş...

    Barzani'ye ait yayın organı Rudaw, Erbil yönetiminin Bağdat ve Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulunarak uçuş yasağının bir an önce iptal edilmesini istediğini bildiriyor. Kararın tamamen siyasi olduğunu savunan Barzani'nin iptal talebindeki gerekçe, uçuş yasağının toplumu cezalandırması.

    Barzani köşeye sıkıştı Erbil havalimanı bomboş...

     

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    Etiketler: Barzani , Kuzey ırak , ırak
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