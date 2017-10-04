‘Barzani kahredici azabı tadacak’

“Hukuksuz olan sözde 25 Eylül komplosunun, Irak Anayasası’na göre tartışmalı bölgeleri de kapsamış olması asıl niyetin ne olduğunu açığa vurmuştur. Bölgedeki kaosu fırsata çevirerek kadim Türk yurtlarına çöreklenmek isteyen Barzani ateşle oynamaktadır. Bu işin sonu kendisi için hayırlı olmayacak, kendi kazdığı kuyuya düşecek, ısrarında devam ederse kahredici azabı tadacaktır.

Hiç kimse aklından çıkarmasın ki Türkmen kardeşlerimiz asla yalnız değildir. Gözümüz karadır, kararımız kesindir, duruşumuz nettir. Irak ve Suriye’deki gelişmelerle sabrımızı sınayıp, tepkimizi ölçmeye çalışanların bir sonraki durağı aziz vatanımız olacaktır. Şimdi Kerkük’teki zulme ses çıkarmazsak, yarın kendi topraklarımızda olacaklara mecbur bırakılırız.”