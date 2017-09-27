Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Barzani için kaybet-kaybet stratejisi

    Barzani için kaybet-kaybet stratejisi

    Cansu ÇAMLIBEL
    27.09.2017 - 01:22 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 01:22

    CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın New York ziyaretine eşlik eden isimlerden olan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Erdoğan-Trump görüşmesinde ele alınan bazı konuları Hürriyet’e yorumladı.

    - ABD’nin PYD/YPG’ye gönderdiği ve Türkiye’ye yolladığı rakamlar arasında bir fark mı var?
    ‘Veriliyor, seri numaraları da veriliyor. Ama Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği gibi Türkiye’nin daha önce benzer bir tecrübesi var. Bush yönetimi Irak’ta peşmergeye benzer bir silah sevkiyatı yapmış ve aynı sözleri vermişti. Irak’ta bu silahlar değişik unsurların eline geçti ve hâlâ kullanılıyor. Bir kısmı PKK’nın da eline geçti. Bugün Suriye’de verilenlerin de yarın Türkiye için direkt bir tehdit haline gelecek mi endişemiz var. Bunu Amerikalılara anlattık. ‘Endişenizi anlıyoruz’ diyorlar.’

    Barzani için kaybet-kaybet stratejisi

    - Türkiye’nin Astana mekanizmasındaki ortakları Rusya ve İran’ın Esad rejimine olan desteği malum. Esad’ın gitmesinin Türkiye için kırmızı çizgi olmaktan çıktığını söylemek mümkün mü?
    ‘Türkiye olarak pozisyonumuz Esad’lı bir geçişin ya da orta vadede Esad’ın görevde kaldığı bir devlet yapısı içinde geçişin çok zor olacağı. Kendi halkına karşı bu kadar savaş suçu işlemiş bir liderin barış ve yeni devlet inşası içinde yer alması mümkün değil. Suriye’de biraz daha işleri oluruna bırakıp savaşın durdurulmasına odaklanmak lazım. Siyasi çözümün asıl olacağı yer Cenevre ve orası hâlâ çok muallakta.’

    - ABD ile Kuzey Irak’ta Kürtlerin bağımsızlık referandumuna itiraz noktasında buluşmuş gözüküyorsunuz. Türkiye Kuzey Irak’a askeri müdahaleye mi hazırlanıyor?
    Bu yolda ilerlerse çatışmalı bir bölgede daha fazla çatışmaya yol açabilirler. Bu Barzani açısından kaybet-kaybet stratejisidir, kazan-kazan değil. Türkiye burada kararlılığını ortaya koyacak önlemler almaya hazır. Türkiye’ye göre Irak’taki etnik çoğulcu yapı da ancak toprak bütünlüğü içinde muhafaza edilebilir.

    Etiketler: Gülnur Aybet , Mesud Barzani , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri