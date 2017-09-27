Barzani için kaybet-kaybet stratejisi

- ABD’nin PYD/YPG’ye gönderdiği ve Türkiye’ye yolladığı rakamlar arasında bir fark mı var?

‘Veriliyor, seri numaraları da veriliyor. Ama Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği gibi Türkiye’nin daha önce benzer bir tecrübesi var. Bush yönetimi Irak’ta peşmergeye benzer bir silah sevkiyatı yapmış ve aynı sözleri vermişti. Irak’ta bu silahlar değişik unsurların eline geçti ve hâlâ kullanılıyor. Bir kısmı PKK’nın da eline geçti. Bugün Suriye’de verilenlerin de yarın Türkiye için direkt bir tehdit haline gelecek mi endişemiz var. Bunu Amerikalılara anlattık. ‘Endişenizi anlıyoruz’ diyorlar.’







- Türkiye’nin Astana mekanizmasındaki ortakları Rusya ve İran’ın Esad rejimine olan desteği malum. Esad’ın gitmesinin Türkiye için kırmızı çizgi olmaktan çıktığını söylemek mümkün mü?

‘Türkiye olarak pozisyonumuz Esad’lı bir geçişin ya da orta vadede Esad’ın görevde kaldığı bir devlet yapısı içinde geçişin çok zor olacağı. Kendi halkına karşı bu kadar savaş suçu işlemiş bir liderin barış ve yeni devlet inşası içinde yer alması mümkün değil. Suriye’de biraz daha işleri oluruna bırakıp savaşın durdurulmasına odaklanmak lazım. Siyasi çözümün asıl olacağı yer Cenevre ve orası hâlâ çok muallakta.’



- ABD ile Kuzey Irak’ta Kürtlerin bağımsızlık referandumuna itiraz noktasında buluşmuş gözüküyorsunuz. Türkiye Kuzey Irak’a askeri müdahaleye mi hazırlanıyor?

Bu yolda ilerlerse çatışmalı bir bölgede daha fazla çatışmaya yol açabilirler. Bu Barzani açısından kaybet-kaybet stratejisidir, kazan-kazan değil. Türkiye burada kararlılığını ortaya koyacak önlemler almaya hazır. Türkiye’ye göre Irak’taki etnik çoğulcu yapı da ancak toprak bütünlüğü içinde muhafaza edilebilir.