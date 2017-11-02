Barzani gitti, yeğeni başkomutan

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barzani’nin devredilen görevlerinin en önemlisi olan başkomutanlık ve güvenlik yetkisinin yeğeni Başbakan Neçirvan Barzani’ye (51) devredildiğini ifade etti. Reuters’ta yapılan analizde Neçirvan Barzani’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de sıcak ilişkileri olduğuna işaret edildi.

Öte yandan Irak Başbakanı Haydar el İbadi hükümetin, Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) istihdam ettiği peşmergeler ve kamu görevlilerinin maaşlarını ödemeye yakında başlayacağını söyledi. IKBY, 2014’ten beri peşmergelere ve memurlarına maaş ödemekte zorlanıyordu.