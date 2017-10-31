Barzani gitti, İran kapıyı açıyor

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, önceki gün yerel meclise gönderdiği mektupla görevini yarın bırakacağını açıklarken, bu gelişmenin ardından Tahran’dan sınır kapılarıyla ilgili mesaj geldi. İngiliz haber ajansı Reuters’ın İran’ın ISNA ajansından aktardığına göre İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran’ın IKBY ile arasında bulunan sınır noktalarındaki kısıtlamaları önümüzdeki günlerde kaldıracağını söyledi.

‘KAN DÖKÜLÜR’

Bakıri, Kürt bölgesinin Irak’tan ayrılma planını uygulaması halinde, “Irak’ta kan dökülür ve komşu ülkeler de etkilenir” diye konuştu. Tahran yönetimi, Iraklı Kürtlerin geçen ay yaptıkları referandumun bağımsızlık lehinde sonuçlanmasının ardından, bazı sınır kapılarını kapatmıştı. Öte yandan, IKBY Başkanı Barzani’nin istifa edip yetkilerini bölgesel meclise devretme kararının yankıları sürüyor.

IKBY’de Duhok vilayetine bağlı Zaho ilçesinde, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran (Değişim) Hareketi’nin parti binaları ateşe verildi. Katar merkezli El Cezire kanalı bazı siyasi gözlemcilerin Mesud Barzani’nin istifa etmesine karşın perde gerisinde kalmaya devam edeceğini düşündüğünü aktardı.

DUHOK’TA ŞİDDET

El Cezire, Mesud Barzani’nin yeğeni IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani’ye işaret ederek, bu siyasetçinin geçici olarak IBKY başkanlığını devralabileceğini ifade etti. Başka gözlemciler ise Barzani’nin istifa adımını bölgesel meclis gibi IKBY kurumlarının daha fazla güçlendirilmesi yönünde küçük bir adım olduğunu ileri sürdü. El Cezire, Barzani’nin halefinin kim olacağının belli olmadığını, zira daha önce 1 Kasım’da yapılması beklenen IKBY seçimlerinin 8 ay sonrasına ertelendiğini hatırlattı.

İBADİ’DEN ‘PETROL’ UYARISI

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Türkiye’ye ihraç edilen petrolün geçtiği sınır kapılarında kontrolü sağlamadıkları takdirde krizin derinleşeceğini belirtti. Irak Başbakanlık basın ofisinin açıklamasına göre; İbadi, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Irak lideri, “Tüm Iraklıların tek bir vatanda barışçıl şekilde yaşamalarına önem veriyoruz. Bu da, durumun kötüleşmesini engelleyecek caydırıcı Irak gücü olmadan gerçekleşmez” değerlendirmesinde bulundu. İngiliz Bakan Johnson da İbadi hükümetinin adımlarını desteklediklerini aktararak, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani’nin konuyla ilgili diyaloğa geçmeyi arzuladığını bildirdi.

BİLGİ NOTU

Görev süresi Ağustos 2015’te sona eren IKBY Başkanı Mesud Barzani, koltuğunda kalmaya devam etti. İstifaya giden süreç ise 25 Eylül’de tartışmalı bölge Kerkük’ün de dahil edildiği tek taraflı bağımsızlık referandumuyla başladı. Oylama sonucu çıkan bağımsızlık yönündeki karara sert tepki gösteren Bağdat yönetimi, 16 Ekim’de bu kenti bir günde askeri operasyonla aldı.