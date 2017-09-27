Barzani gerilimi tırmandırıyor... Bağdat 3 gün süre vermişti yanıt gecikmedi!

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin dün yaptığı Erbil Havalimanı açıklamasına cevap geldi. Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar Faik, Irak Başbakanı Haydar Abadi'nin sınır ve havalimanlarının kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'a verilmesi şeklindeki talebinin gerçekçi ve uygulanabilir olmadığını söyledi.



Irak Başbakanı Haydar Abadi, sınır ve havalimanlarının kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'a verilmemesi halinde, Kürdistan Bölgesi'nin çift yönlü tüm uluslararası hava uçuşlarını durduracaklarını söylemişti.

IBarzani destekli haber ajansı Rûdaw'a konuşan Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar Faik, uluslararası yasalara göre, Kuzey Irak'taki havalimanlarının merkezi hükümete bağlı olduğunu ve uçuşları durdurabileceklerini belirtti.



Telar Faik, “Bağdat'ın söz konusu talebi gerçekçi ve uygulanabilir değil. Merkezi hükümetin memurlarının, bölgedeki havalimanlarında çalışması mantıklı değil” dedi.



Ulaştırma Bakanı Mevlüd Bawemurad ise, konuyla ilgili Irak Ulaştırma Bakanı görüşerek meseleyi çözmeye çalıştıkları söyledi.