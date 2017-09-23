Barzani: Erteleme için çok geç

“Referandumdan söz edildiği zaman, kaldı ki daha önce de çok söz edildi. Bunu ‘baskı kartı’ olarak adlandırarak, iç sorunları geçiştirmek için kullandığımızı iddia ettiler. Kendi içimizde referanduma yönelik birlik olamayacağımızı düşündüler. Önemsemediler. Ancak biz de şimdi zamanın geç olduğunu söylüyoruz.”

“Gece gündüz baskı yapılmaya devam ediliyor. Ancak kendimi milletime mahçup edecek biri değilim. Referandum kararı, tarihi ve cesurca bir karardır.”

“Bize referandumu erteleyip ‘Bağdat’la diyalog kurun’ diye baskı yapılıyor. Biz, Bağdat’la iyi niyetle diyaloğa hazırız, ancak 25 Eylül’den sonra. Referandum, sınırları belirlemek için değil, amacımıza ulaşmak içindir. Biz, taleplerimizin dikkate alınmasını istiyoruz.”